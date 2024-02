Nouvelle mise à jour de One UI 6.1 : Galaxy AI est désormais disponible pour les anciens appareils Galaxy

Partager Facebook

Samsung annonce aujourd’hui la disponibilité des fonctions Galaxy AI sur d’autres appareils Galaxy par le biais d’une nouvelle mise à jour de One UI 6.1, qui poursuit la démocratisation de l’IA mobile. La mise à jour sera disponible à partir de fin mars pour les Galaxy S23 Series, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9 et sera également déployée progressivement en Suisse à partir de cette date. Dans la lignée du récent lancement de la série Galaxy S24, cette mise à jour relève les standards de l’expérience IA mobile des utilisatrices et utilisateurs par une approche hybride combinant IA basée sur les appareils et sur le cloud.

« Notre objectif avec Galaxy AI n’est pas seulement d’ouvrir une nouvelle ère de l’IA mobile, mais de faciliter l’accès à l’IA en général, explique TM Roh, président et responsable de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. Ce n’est que le début de Galaxy AI, car nous prévoyons de rendre l’expérience accessible à plus de 100 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs de Galaxy en 2024 et de continuer à trouver des moyens innovants d’exploiter les possibilités illimitées de l’IA mobile. »

Communication au-delà de toutes les frontières

Un nombre encore plus grand d’utilisatrices et d’utilisateurs de Galaxy seront désormais en mesure d’appliquer les fonctions Galaxy AI favorisant la communication, disponibles sur les modèles assistés par IA. Ces fonctions comprennent la possibilité de personnaliser la tonalité des messages et de traduire des messages dans 13 langues différentes avec Chat Assist. Live Translate qui fournit des traductions vocales et textuelles pour les appels téléphoniques, rend l’efficacité des interactions en temps réel tangible. Avec Interpreter, il est possible d’avoir des conversations spontanées avec des autochtones lors de voyages, car la fonction d’écran partagé génère des traductions textuelles pour les conversations en direct.

Une productivité incomparable

L’intégration plus large de Galaxy AI dans l’ensemble de l’écosystème Galaxy permet également d’offrir une expérience utilisateur transparente pour les tâches quotidiennes sur les modèles assistés par IA, ce qui permet d’atteindre un nouveau niveau d’efficacité. Les fonctions de recherche sont améliorées grâce à Circle to Search with Google, qui génère des résultats de recherche intuitifs grâce à un mouvement circulaire rapide. Des fonctions d’organisation telles que Note Assist permettent de créer des formats, de générer des résumés et de traduire des notes, tandis que Browsing Assist permet aux utilisatrices et utilisateurs de se mettre plus rapidement à jour en générant des résumés complets d’articles d’actualité. Transcript Assist permet également de transcrire facilement des enregistrements de réunions et de générer des résumés et des traductions.

Une créativité sans faille

Avec Galaxy AI, Samsung renforce son rôle dans l’expression du potentiel créatif. La dernière mise à jour de Galaxy AI offre une série d’outils Galaxy AI qui permet de conserver la liberté créative même après la prise d’une photo. Avec Generative Edit, les appareils assistés par AI peuvent facilement modifier la taille, la position ou l’orientation des objets dans les photos afin de perfectionner une belle prise de vue. Avec la fonction Edit Suggestion, chaque photo peut être optimisée plus rapidement et plus facilement que jamais. Instant Slow-mo peut générer des images supplémentaires pour les vidéos au ralenti afin de capturer des moments pleins d’action sans avoir à prendre plusieurs photos.

De plus, la personnalisation des appareils Galaxy est encore plus facile qu’auparavant grâce à des fonds d’écran générés par l’IA, de sorte que les appareils assistés par l’IA donnent vie à la créativité de toutes les utilisatrices et de tous les utilisateurs.