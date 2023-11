Avis – Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Partager Facebook

Conditions de test : Ce test a été réalisé sur PlayStation 5 avec un code éditeur. Le titre offre une expérience particulièrement solide en 4k et 60 images par seconde constante, mais ne propose aucune option graphique, ne serait-ce pour débloquer le 120 hz avec le matériel adéquat. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est disponible sur Xbox one, Xbox series, PlayStation 5 et 4, Nintendo Switch et PC.

Alors que les yeux des fans de la franchise sont tous rivés sur la suite du célèbre manga, Bandai Namco et Cyberconnect2, presque huit ans après avoir sorti Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 qui avait permis de boucler avec panache les aventures de Naruto, remettent le couvert avec une nouvelle compilation. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections n’est pas l’adaptation espérée des aventures de Boruto en cours, mais un épisode qui reprend, comme à l’instar des Ultimate Ninja Storm non numérotés, un mixte de tout ce qui a été fait jusqu’à présent. La seule petite nouveauté réside dans l’épisode original sur Boruto, introduisant des personnages créés par le maître lui-même, Masashi Kishimoto. Pour le reste, les développeurs proposent l’épisode le plus complet à ce jour en termes de personnage jouable avec plus de 130 propositions couvrant du début des aventures de Naruto aux personnages qu’on retrouve dans les aventures de Boruto, comme Naruto et sa fameuse forme Baryon. Bien entendu, c’est sans compter sur les dix versions de Naruto, de même pour Sasuke, etc. mais cela permet de pouvoir passer des heures et de s’y replonger en tant que fan.

Vu comme ça, cet épisode donne clairement envie, du moins sur le papier, mais une fois manette en main, une certaine déception pointe le bout de son nez, en particulier sur les modes histoires proposés. Nous connaissons tous la qualité du travail de Cyberconnect2 depuis 2008 et le premier Ultimate Ninja Storm, avec ses mises en scène et combat de boss spectaculaires qui n’a cessé d’être de plus en plus impressionnant au fil des épisodes, sans compter sur l’exploration du monde des ninjas qui permettait de s’immerger sans trop de mal et de réaliser diverses activités annexes. Pour cet opus, l’histoire de Naruto et Naruto Shippuden se divise sous huit chapitres, qu’on enchaîne simplement avec des résumés d’histoires, illustrations à l’appui sous-titrées avec quelques combats clé de l’amine. Alors, on n’allait peut-être pas avoir un condensé des quatre modes aventures des précédents épisodes en un, quoique… Mais de là, à retirer des combats, ou voir que des combats de boss sont carrément absents, ou devenus de simple combat, est complément dommageable. Bref, ça déçoit énormément sachant qu’avec la puissance des machines actuelles, on aurait pu en voir bien plus. Mais on rattache à la fidélité et c’est une manière comme une autre de revivre les aventures de notre cher ninja blond.

De ce qui a été dit au-dessus, vous vous en doutez bien que, le traitement du deuxième mode histoire disponible, qui se concentre cette fois sur une histoire originale et inédite de Boruto, à la manière d’un simple hors série, ne fera également pas écho au travail titanesque fait sur les épisodes passés. On retrouve Boruto, peu après les événements du premier film, qui reçoit un tout nouveau jeu vidéo en réalité virtuel intitulé Ninja Heroes (clin d’œil à Dragon Ball Heroes?). Peu de temps après le lancement de Ninja Heroes et en parallèle d’une enquête faite par le Hokage, Boruto va vite se retrouver dans un nouveau conflit opposant un mystérieux groupe et va tout faire pour empêcher une nouvelle grande guerre des Ninjas. L’intérêt de cet épisode spécial non canon au manga réside en chacun de vous. Les hors séries en général ont toujours soufflé le chaud comme le froid (voir glacial) mais point de jeu vidéo de la série Ultimate Ninja Storm, l’intérêt est vraiment au plus bas. On enchaîne des cinématiques mettant en place l’intrigue et on prend la manette uniquement lors des phases de combats. Phases qui par ailleurs ne font pas honneur encore une fois à la licence puisqu’il n’existe aucun combat de boss avec ses fameuses QTE et mise en scène explosive comme pour certain combat clé. Bref c’est classique, simple et sans réelles saveurs. Encore une fois, l’exploration du monde ninja est absente de ce mode.

Si les modes histoires peuvent diviser ou décevoir, ils ont tout de même le mérite d’exister et de permettre de revivre ou de vivre les aventures de Naruto et de son fils, mais la force réelle de cet opus est bien sa proposition en termes de jeux de combat. Avec le casting le plus grand et le plus complet à ce jour, Naruto X Boruto est bien le titre par référence pour tout fan qui se respecte. En ligne comme en local, la formule n’a pas changé et offre toujours ses combats ultra-dynamiques, avec les ninjutsu et technique secrète spéciale toujours aussi impressionnante avec ses mises en scènes dantesques. On note juste que contrairement au mode de combat libre (hors ligne), en ligne, nous n’avons que des combats en classements ou amicale, pas de tournois ou autres modes amusants. Ceci étant, la petite nouveauté bienvenue et qu’on retrouve actuellement dans tous les jeux de combats, est la possible pour ceux qui ne connaissent pas ou ont du mal avec les commandes de base et passer en commande simplifiée. Grâce à ce mode, une seule touche permet de réaliser à la fois un Rush, un combo, et une technique secrète. Alors oui, les commandes de bases des Naruto Ultimate Ninja Storm ne sont pas particulièrement compliquées en comparaison d’un Street Fighter ou un Tekken, mais on souligne l’initiative des développeurs qui en fait une nouvelle force pour le titre.

Dernier point et non des moindres qu’on ne peut pas laisser de côté est l’intégration d’une version française avec les voix officielles des doubleurs de l’anime. Alors oui, j’entends déjà gronder au fond qu’un anime se regarde en VOSTFR, mais pour les plus jeunes ou non qui ont connu Naruto sur la télévision française, c’est un vrai plus à ne pas négliger et surtout et salué pour le travail fait sur le jeu.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, est compliqué à noter. D’un côté, nous avons le titre référence pour tout bon fan avec ce casting très complet, je rappelle 130 personnages, mais de l’autre une régression totale pour ce qui est du mode histoire et de tout le travail effectué sur la franchise depuis 2008. Bref, si vous voulez vraiment revivre les aventures de Naruto, il existe la compilation qui reprend vraiment les quatre premiers Ultimate Ninja Storm et souvent en promotion, pour le reste Connections fait son job.