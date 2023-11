Manettes PS4 et PS5: Steam indique leur compatibilité

Partager Facebook

Les joueurs PC peuvent voir quels jeux prennent en charge les manettes DualShock et DualSense de PlayStation sur Steam.

La dernière mise à jour de Steam, la plateforme de vente sur PC de Valve, ajoute des onglets pratiques pour les manettes PS5 et PS5 aux pages des jeux, de la même manière que les jeux qui prennent en charge les manettes Xbox de Microsoft le font depuis plusieurs années. Il y a également un onglet supplémentaire pour les jeux qui permettent d’utiliser l’API Steam Input, qui prend apparemment en charge plus de 200 manettes supplémentaires.

Le marquage des pages de la boutique a également été un peu plus détaillé, les pages des jeux indiquant désormais si les jeux prennent en charge “intégralement” ou “partiellement” chaque manette PlayStation et Xbox – “intégralement” signifiant que vous pouvez tout faire dans un jeu avec une manette et “partiellement” signifiant que vous devrez peut-être encore utiliser une souris et un clavier pour certaines choses, ou qu’un jeu n’aura peut-être pas d’indications de boutons personnalisées à l’écran.

En plus de cette référence visuelle, Steam a également mis à jour son hub “Controller-Friendly” et la recherche générale dans la boutique pour permettre de filtrer les jeux en fonction de la prise en charge de manettes spécifiques ou qui ont été développés dans cette optique. Des filtres et des informations similaires ont été ajoutés à l’onglet Bibliothèque, afin que les jeux déjà acquis puissent être pris en charge par la manette qui est utilisée. Les mises à jour sont également en mode Big Picture, ce qui est logique car il s’agit d’un moyen de navigation optimal sur Steam avec une manette, et le système prend en compte par défaut la manette la plus récente.

Avec la sortie de cette nouvelle mise à jour, Valve a publié quelques statistiques intéressantes sur l’utilisation des manettes, notamment le fait qu’environ 12% de tous les joueurs de Steam utilisent “régulièrement” une manette. 80% des joueurs se servent d’une manette pour ce qu’ils appellent “les jeux de sports de balle populaires” et plus de 50% pour les “jeux de rôle punitifs populaires”. Sans surprise, c’est Microsoft qui domine le marché des manettes sur PC, avec plus de 60% de parts de marché.

Les manettes PlayStation représentent un peu plus d’un quart. Valve a d’ailleurs noté qu’il y a quatre ans à la même époque, les manettes Xbox représentaient plus des trois quarts de l’utilisation des manettes, tandis que la PlayStation en représentait moins d’un cinquième. L’utilisation des manettes PlayStation a apparemment quadruplé au cours des dernières années, ce qui n’est pas le cas des manettes Xbox. Une partie de l’avance de Microsoft a également été grignotée par la sortie de Steam Deck de Valve, qu’ils regroupent sous la part restante avec la manette Switch Pro de Nintendo et divers autres périphériques.