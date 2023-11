Partager Facebook

Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l’enfant en foyer, le temps de mener une enquête. Persuadée d’être victime d’une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils.

Habituée aux documentaires, Delphine Deloget réussit brillamment son passage à la fiction. Virginia Efira est parfaite dans le rôle de cette mère courage imparfaite qui combat contre la machine administrative et judiciaire pour récupérer la garde de son enfant. Un drame social rythmé, haletant, poignant et convaincant qui a été présenté à Cannes dans la section Un certain regard!

Rien à perdre

Un film de Delphine Deloget

Avec Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter

Distributeur : Agora Films

Durée : 112 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 22 novembre 2023