Avis – OnePlus Pad

OnePlus est un constructeur de mobiles qu’on ne présente plus, proposant des mobiles de qualité. Voilà que la firme propose depuis peu une nouvelle tablette, la OnePlus Pad, que nous avons eu en test quelques jours. Nos impressions.

Bien construite

Petit tour rapide du propriétaire : la tablette tactile OnePlus Pad est dotée d’un écran de 11,61 pouces et est propulsée par un SoC Mediatek Dimensity 9000, le tout couplé à 12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Elle dispose en outre de deux capteurs photos, un a l’avant et un à l’arrière, de respectivement 13 mégapixels et 8 mégapixels. Enfin, une batterie de 9150 mAh compatible charge rapide de 67 W lui assure une confortable autonomie.

Globalement, le OnePlus Pad se distingue de la concurrence par des bordures arrondies et non tranchantes. Les bordures autour de la dalle sont plutôt fines avec leurs 6,54 mm, permettant à l’écran de recouvrir 88 % de la surface avant. La caméra frontale est située sur la tranche supérieure en mode paysage, ce qui s’avère confortable pour les appels vidéo. De plus, le bloc photo à l’arrière est bien centré, ce qui invite à prendre des photos en tenant la tablette à l’horizontale. Pour une tablette, dont le but premier n’est pas la photographie, les résultats sont bons, largement supérieurs à ce que propose la concurrence.

La dalle est un écran de 11,61 pouces prenant en charge la technologie Dolby Vision. Mais cela ne s’arrête pas là, puisque la marque propose un rafraîchissement de 144 Hz. Tout ce qu’il faut pour profiter à fond des jeux vidéo disponibles sur le PlayStore de Google.

Côté hardware, la OnePlus Pad est plutôt bien dotée, puisqu’elle est équipée du SoC Dimenstity 9000 de MediaTek, intégrant un cœur Cortex-X2 cadencé à 3,05 MHz. La mémoire vive n’est pas en reste avec pas moins de 12 Go de RAM. Le tout permettra d’utiliser le système d’exploitation Android avec l’interface OxygenOS. Du côté de l’audio, on retrouve du Dolby Atmos et un rendu global très satisfaisant pour une tablette.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, c’est une bonne surprise que propose cette OnePlus Pad. On arrive sans peine à 14 heures de lecture de vidéo, tandis que la tablette peut tenir jusqu’à un mois en veille. La grosse batterie de 9510 mAh y est pour quelques chose, tandis que la recharge pouvant se faire jusqu’à une puissance maximale de 67 W permet de regonfler totalement la tablette en moins d’une heure et trente minutes.

Petit point encore : la tablette nous a été livrée avec une cover intégrant un clavier, mais ce dernier n’est pas au format suisse. Agréable à la frappe, il pourra néanmoins dépanner ceux qui doivent taper du texte au kilomètre. OnePlus nous a également fourni un stylet sensé se recharger sur la tranche aimantée de la tablette, mais lors de nos tests, ce dernier n’a jamais fonctionné et nous ne pouvons donc pas donner notre avis sur cet accessoire.

La OnePlus Pad, au moment de rédiger ce petit test, est disponible uniquement en vert en version Wlan et 128 Go de stockage pour CHF 429.- , auxquels il faut ajouter environ CHF 60.- pour la housse intégrant le clavier et un peu moins de CHF 85.- pour le stylet.