Avis – Pixel 10 Pro XL : le nouveau vaisseau amiral de Google entre continuité et discrètes évolutions

Avec son Pixel 10 Pro XL, Google célèbre dix générations de smartphones maison. Le constructeur reste fidèle à son identité : un design déjà éprouvé, une expérience photo de haut vol et une intégration poussée de l’intelligence artificielle. Ce nouveau fleuron a-t-il les épaules pour rivaliser avec les ténors du très haut de gamme ?

Un anniversaire sans révolution

L’année 2025 marque une étape symbolique pour la firme de Mountain View : la sortie de la dixième génération de Pixel. Une décennie déjà, même si Google n’a réellement conquis le marché européen qu’à partir de la série 3. Pour célébrer cet anniversaire, la marque ne cède pas à la tentation de la rupture esthétique, préférant perfectionner une formule déjà éprouvée avec les Pixel 9. Le Pixel 10 Pro XL, modèle le plus ambitieux du catalogue, illustre cette stratégie : il s’affirme comme le concentré technologique de Google, sans pour autant bouleverser les repères de ses fidèles utilisateurs.

Une fiche technique au diapason du très haut de gamme

Positionné face aux cadors du marché — Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra ou Honor Magic 7 Pro, le Pixel 10 Pro XL aligne des caractéristiques dignes de son rang : écran OLED de 6,8 pouces quasi borderless, puce Tensor G5 optimisée pour l’intelligence artificielle, généreuse mémoire vive de 16 Go et batterie portée à 5200 mAh. Son triple module photo, toujours au cœur de l’ADN Pixel, est épaulé par de nouveaux algorithmes de traitement dopés à l’IA. Une exclusivité vient s’y ajouter : la compatibilité avec la norme Qi2.2, qui introduit une recharge sans fil magnétique à 25 W.

Design : la continuité comme ligne de conduite

Google a choisi la stabilité. Le Pixel 10 Pro XL reprend le gabarit massif de son prédécesseur (162,8 x 76,6 x 8,5 mm) et conserve le mélange verre/aluminium, protégé par le Gorilla Glass Victus 2 et la certification IP68. Le bloc photo proéminent, signature visuelle des Pixel, demeure inchangé. La finition mate du dos limite les traces de doigts et l’écran occupe près de 90 % de la façade, intégrant un lecteur d’empreintes réactif. En contrepartie de sa batterie plus imposante et du nouvel aimant Qi2.2, le poids grimpe à 232 g, un seuil qui commence à se faire sentir dans la main.

Un écran exemplaire, parmi les plus lumineux du marché

La dalle LTPO OLED conserve ses atouts : définition de 2992 x 1344 pixels, rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et calibration quasi parfaite. Google pousse la luminosité maximale à 3300 nits théoriques, avec 2199 nits mesurés en pratique, un score qui place le Pixel 10 Pro XL parmi les smartphones les plus lisibles en plein soleil, talonnant Samsung et Xiaomi. La fidélité colorimétrique frôle l’excellence. S’y ajoute désormais un mode Ton adaptatif, qui ajuste les couleurs en fonction de la lumière ambiante, à la manière de l’Apple True Tone.

Performances : fluidité garantie, endurance perfectible

La puce Tensor G5 propulse le smartphone avec aisance : multitâche fluide, navigation sans accroc, traitement IA rapide. Toutefois, on peut s’interroger sur la pérennité de cette puissance brute face aux usages les plus gourmands dans quelques années. Côté autonomie, les progrès restent modestes. Malgré une batterie gonflée à 5200 mAh, le terminal tient environ 15 h 30 sur protocole standard, un score correct mais en retrait face aux 20 h, voire davantage, assurées par ses concurrents directs. La charge progresse légèrement : 45 W en filaire, environ 1 h 30 pour un plein, et désormais la recharge magnétique Qi2.2 à 25 W.

Un appareil photo toujours redoutable

Le Pixel 10 Pro XL mise encore et toujours sur son arsenal photographique. Le module principal de 50 Mpx (images par défaut en 12 Mpx via pixel-binning) livre des clichés détaillés, avec un rendu des textures et des contours remarquable, même en basse lumière. On note toutefois une légère tendance à la surexposition face aux rivaux comme le Galaxy S25 Ultra. Le mode 50 Mpx apporte une précision impressionnante en bonne luminosité.

Le grand-angle de 48 Mpx corrige la distorsion avec brio et restitue les détails fins malgré un bruit discret en basse lumière. Le téléobjectif, toujours limité à un zoom optique x5, bénéficie d’améliorations logicielles, mais reste en retrait des meilleures propositions concurrentes. Enfin, la caméra frontale de 42 Mpx et les modes vidéo — jusqu’à 8K à 30 i/s ou 4K HDR 60 i/s — confirment la polyvalence de l’appareil.

Verdict : un smartphone brillant, mais pas irréprochable

À l’issue de cette dixième génération, le constat est clair : le Pixel 10 Pro XL incarne le savoir-faire photographique de Google et offre l’une des meilleures expériences visuelles du marché. Sa fluidité, sa qualité d’écran et son design élégant en font un fleuron incontestable du segment premium. Mais son autonomie encore en retrait, conjuguée à un tarif élitiste de CHF 1179.-, empêche l’appareil d’atteindre le statut de référence absolue. Comme souvent chez Google, le Pixel brille par son intelligence logicielle et sa maîtrise de l’image, tout en laissant ses concurrents dominer sur l’endurance.