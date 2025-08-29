Path of Exile 2: The Third Edict est disponible et s’offre un week-end gratuit

A l’occasion de la sortie de The Third Edict, Path of Exile 2, offre un week-end gratuit qui aura lieu du 29 août à 22h00 au 1er septembre à 22h00. Ce sera la toute première occasion pour les joueurs du monde entier de découvrir Path of Exile 2 sans avoir besoin de clé d’accès anticipé. Ce week-end gratuit aura lieu sur PC , Steam , PlayStation , Xbox et Epic Games Store .

Des objets cosmétiques à débloquer

Les joueurs peuvent également obtenir des objets cosmétiques exclusifs pendant le week-end gratuit s’ils accomplissent certaines actions. Atteindre le Clearfell Encampment dans l’Acte 1 permet de gagner l’Exile’s Hood. Vaincre le Rotten Druid dans l’Acte 1 permet de gagner l’Exile’s Staff. Vaincre le Count Geonor dans l’Acte 1 permet de gagner l’Exile’s Cloak Back Attachment.

Des Twitch Drops Path of Exile 2, un badge de chat et un avatar Discord

Les joueurs peuvent obtenir des récompenses sur Twitch et un avatar Discord en accomplissant des tâches.

Du 29 août à 22h00 au 6 septembre à 13h59 – Skin Clam Stash + Helmet of the Abyssal – Il suffit de passer trois heures à regarder Path of Exile 2 sur Twitch pendant la première semaine suivant la sortie pour recevoir un nouveau skin pour le coffre qui rayonne de puissance aquatique. De plus, les joueurs recevront un casque Abyssal qui enregistrera le nombre d’Abysses qu’ils fermeront.

Du 6 septembre à 14h00 au 13 septembre à 13h59 – Cape of the Abyssal – Passer trois heures à regarder Path of Exile 2 sur Twitch pendant la deuxième semaine suivant la sortie permettra de recevoir un Abyssal Cape Back Attachment.

Du 29 août à 22h00 au 13 septembre à 13h59 – Storm of Valako Portal – Acheter ou offrir 2 abonnements Twitch pendant les deux semaines suivant la sortie permettra de recevoir l’effet Storm of Valako Portal.

Badge de chat Twitch Chaos Orb – Pour débloquer ce badge, il suffit de s’abonner à un streamer qui joue à Path of Exile 3 du 29 août au 14 septembre.

Décoration d’avatar Discord Eye of Prophecy – Jouer à Path of Exile 2 pendant 15 minutes permettra de gagner la décoration d’avatar Eye of Prophecy. Il suffit d’accepter la quête Discord disponible du 29 août au 5 septembre. Pour participer, les joueurs devront cliquer sur le bouton Accepter la quête ou sélectionner l’icône Découvrir en bas de la liste des serveurs. Sur mobile, il faudra appuyer sur la barre de Quête pour accéder à l’onglet Quête et l’accepter. Pour suivre la progression de la quête, les joueurs doivent être connectés à l’application Discord sur ordinateur.

The Third Edict transforme Path of Exile 2 en profondeur, intègre d’importantes modifications, introduit la première ligue exclusive du jeu et bien plus encore.

L’Acte 4 dans l’archipel Karui – Huit îles mortelles et plus de seize nouvelles zones : avec plus de cent nouveaux types de monstres et douze nouveaux boss à affronter.

Trois Interludes remplacent la difficulté Cruel – Ces mini-Actes secondaires introduisent dix-neuf nouvelles zones et neuf nouveaux boss.

L’Abyssal League – De nouveaux monstres issues des profondeurs et un nouveau boss Pinnacle, avec des récompenses exclusives et de l’artisanat.

Un nouveau système de gemmes de soutien – De nouvelles options et une multitude de niveaux pour les gemmes de soutien ainsi que quarante Lineage Supports.

Du commerce asynchrone – Il est désormais possible d’acheter des objets sans que le vendeur ait besoin d’être en ligne.

Des améliorations d’ergonomie – Une possibilité de courir, des améliorations pour l’artisanat et de nombreux changements d’équilibrage.

Une fin de jeu enrichie – ​ Vingt-cinq nouvelles cartes, de nouveaux monstres et des boss avec des variantes Uber.