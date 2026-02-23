Avis rapide sur Diablo II : Reign Of The Warlock

Partager Facebook

Pour le 30ᵉ anniversaire de la licence Diablo, le studio californien avait surpris les fans en annonçant l’arrivée du démoniste comme nouvelle classe dans l’univers de la franchise. Mais le plus surprenant a été l’annonce d’une nouvelle extension pour Diablo II, vingt ans plus tard. Reign of the Warlock n’intègre pas simplement le fait de pouvoir incarner la nouvelle classe, démoniste, mais devient un vrai vent de fraîcheur pour tous les fans qui ont fait le tour du sanctuaire.

Diablo II : Reign of the Warlock modifie en profondeur l’expérience en apportant des modifications sur l’ensemble de la campagne, mais surtout sur l’expérience de haut niveau avec de nouveaux défis, de nouveaux donjons, des zones de terreur basées sur les zones des différents actes et des Uber boss à farmer pour toujours plus de récompenses, le tout accessible uniquement en difficulté enfer. De quoi relancer l’intérêt du Endgame.

Reign of the Warlock est aussi un ensemble de fonctionnalités pour une amélioration de confort de jeu avec l’arrivée du filtre de butin, très demandé par la communauté, une interface retravaillée qui affiche maintenant les statistiques en détail, comme les résistances, les dégâts, et un inventaire avancé bien plus grand avec de nouveaux onglets pour mieux gérer ses gemmes, ses runes et le craft en général.

En parlant de Craft, ROW apporte des tonnes de nouveaux items, de sets et de mots uniques. Le cube Horadrique offre plus de possibilités et permet de modifier ses objets, d’ajouter des propriétés spécifiques ou de « re-roll » les statistiques de manière bien plus précise.

Reign of the Warlock est bien entendu l’arrivée de cette nouvelle classe, le démoniste. Initialement annoncé pour la prochaine extension de Diablo IV, Blizzard en a profité pour l’intégrer dans l’ensemble de l’univers et rendre le démoniste disponible dans Diablo II et dès cet été dans Diablo Immortal. Étrangement, la nouvelle classe est absente des plans de Blizzard pour son intégration dans le troisième opus.

En attendant le gameplay du démoniste pour Diablo IV qui doit être révélé le 5 mars, l’annonce de cette nouvelle classe m’a laissé sceptique sur son intérêt. Non pas pour sa présentation théâtrale mais plus du fait qu’il y a déjà le nécromancien, cette classe qui fondamentalement a les mêmes mécaniques puisqu’il utilise aussi des minions. Dans les faits, le démoniste de Diablo 2 ne peut invoquer qu’un seul démon à la fois et utilise la magie du chaos pour se défendre et bombarde l’air de jeu avec ses sorts de zone massifs et spectaculaires, ce qui tranche avec l’armée des morts et les magies d’os et de sang du nécromancien. Par contre les deux classes utilisent la magie d’affaiblissement pour le contrôle du terrain. Finalement, après plusieurs heures à monter le démoniste, il s’avère être un régal à jouer pour redécouvrir le jeu, mais il risque de subir quelques ajustements dans les prochains patchs pour ne pas étouffer les sept autres classes.

Blizzard profite également de Reign of the Warlock pour rééquilibrer chaque classe afin de redynamiser les différents build et ainsi les rendre viable à haut niveau grâce notamment à de nouvelles synergies inédites.

Diablo II : Reign of the Warlock dépoussière un monument du jeu vidéo pour relancer l’intérêt autour du titre qui a façonné le genre il y a vingt ans maintenant. L’occasion rêvées pour (re)découvrir la licence. Notons qu’il est possible lors de la création d’un nouveau personnage de choisir entre l’expérience classique offerte avec Lord of Destruction ou de se lancer et de profiter de toutes les modifications apportées au titre avec Reign of the Warlock.