Honor au MWC 2026 : robot domestique, Magic V6 et Robot Phone au programme

À l’occasion du MWC 2026 de Barcelone, Honor prépare des annonces majeures. Entre smartphone pliable Magic V6, Robot Phone articulé et premier robot domestique, la marque chinoise entend frapper fort sur le marché européen.

À l’approche du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, Honor entend bien faire sensation. La marque chinoise, en pleine offensive sur le marché européen, a publié une vidéo énigmatique laissant entrevoir une série d’annonces majeures, parmi lesquelles figure un produit inattendu : un robot domestique. Une initiative qui pourrait redéfinir la stratégie d’Honor au-delà du simple segment des smartphones.

Un teaser qui annonce une annonce « révolutionnaire »

Intitulée « Something revolutionary is coming out of the shadows », la courte séquence promotionnelle multiplie les indices sans véritablement lever le voile. On y distingue notamment un smartphone pliable — vraisemblablement le futur Honor Magic V6, déjà évoqué dans plusieurs fuites récentes — mais également un appareil plus singulier baptisé « Robot Phone ». Surtout, la vidéo dévoile furtivement la silhouette d’un robot humanoïde, suggérant que la firme ne compte pas se limiter au seul univers mobile.

Cette mise en scène alimente les spéculations autour d’un possible virage stratégique d’Honor vers la robotique grand public. L’entreprise semble vouloir élargir son écosystème technologique en explorant de nouveaux territoires, à la croisée de l’intelligence artificielle et de l’automatisation domestique.

Un robot domestique bien réel ?

Selon plusieurs sources spécialisées, notamment The Verge, le robot présenté ne serait pas un simple prototype destiné à susciter l’attention médiatique, mais bien un produit tangible en cours de finalisation. Si les caractéristiques techniques demeurent confidentielles, les premières images laissent entrevoir un design épuré, doté d’un profil humanoïde et d’une bande lumineuse LED au niveau des « yeux », suggérant des capacités d’interaction avancées.

Le marché des robots domestiques connaît un essor rapide, particulièrement en Asie, où plusieurs constructeurs multiplient les projets mêlant assistance à domicile et intelligence artificielle embarquée. Honor pourrait ainsi rejoindre une tendance émergente visant à intégrer la robotique dans le quotidien des foyers, en complément des objets connectés déjà existants.

Le Robot Phone : un smartphone articulé au cœur de l’innovation

La robotique ne s’invite pas seulement dans les nouveaux produits domestiques d’Honor, mais également dans ses smartphones. Le teaser met en lumière le bras articulé du fameux « Robot Phone », déjà évoqué lors de précédentes présentations. Ce module motorisé serait capable de pivoter sur plusieurs axes, offrant une flexibilité inédite pour la capture photo ou vidéo.

Si la promesse d’un usage fluide et intuitif est séduisante sur le papier, il conviendra d’évaluer concrètement les performances et la pertinence de cette innovation. Reste également à déterminer s’il s’agit d’un produit prêt à être commercialisé ou d’un concept technologique destiné à démontrer le savoir-faire d’Honor.

Une stratégie offensive sur le marché européen

Ces annonces s’inscrivent dans une dynamique plus large. Depuis plusieurs années, Honor adopte une posture particulièrement ambitieuse en Europe. En 2026, la marque a déjà renforcé sa présence avec le lancement des Honor Magic8 Lite et Honor Magic8 Pro, deux modèles qui ont su séduire par leur équilibre entre performances, design et prix compétitif.

L’arrivée potentielle d’un téléphone à bras rétractable ou d’un robot domestique sur le Vieux Continent pourrait renforcer cette stratégie d’innovation différenciante. Toutefois, si la curiosité technologique est réelle, l’adoption par le grand public dépendra autant de la pertinence des usages que du positionnement tarifaire.

La conférence prévue le 1er mars au MWC devrait lever le voile sur ces produits et clarifier les ambitions d’Honor. Une chose est certaine : la marque ne compte plus se cantonner au rôle de challenger discret. Elle ambitionne désormais de s’imposer comme un acteur incontournable de l’innovation technologique, entre smartphones pliables et robotique intelligente.