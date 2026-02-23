Avis – Sony LinkBuds Clip : le pari des écouteurs ouverts est-il réussi ?

Partager Facebook

Sony poursuit son exploration des écouteurs ouverts avec les LinkBuds Clip. Un modèle à clip confortable et endurant, qui privilégie la perception de l’environnement au détriment de l’isolation.

Avec les LinkBuds Clip, Sony poursuit ses expérimentations autour des écouteurs ouverts et investit un format encore confidentiel : les écouteurs à clip. Après les LinkBuds à anneau perforé lancés en 2022, le constructeur japonais tente une nouvelle approche, promettant une écoute immersive sans isolation totale de l’environnement. Commercialisés depuis janvier 2026 au tarif de CHF 199.- (constaté ce jour sur le web) en noir, beige, vert et lavande, ces écouteurs misent sur un port clipsable au lobe, à mi-chemin entre accessoire audio et bijou discret.

Un design fonctionnel, mais sans audace

Sur le plan esthétique, Sony opte pour la sobriété. Les LinkBuds Clip adoptent une architecture composée d’un module arrière cylindrique relié à une coque circulaire via une jonction plate en silicone. Un design proche de modèles concurrents comme les Shokz OpenDots One ou les Huawei FreeClip, sans réelle prise de risque stylistique.

La finition demeure néanmoins soignée : plastiques brillants denses, lignes d’assemblage discrètes et boucle en alliage de titane conçue pour résister aux flexions répétées. Malgré leur orientation sportive, les LinkBuds Clip se contentent d’une certification IPX4, assurant une simple protection contre les éclaboussures — un choix modeste face à des rivaux mieux armés.

Le boîtier adopte un format « burger » vertical inauguré en 2024 par la gamme LinkBuds. Léger et original, il reste toutefois épais pour un transport en poche et ne propose ni recharge sans fil, ni fonctions avancées comme la géolocalisation.

Confort et maintien : un vrai savoir-faire

Le principal atout des écouteurs à clip Sony réside dans leur confort. L’architecture ouverte positionne la chambre acoustique devant le conduit auditif, sans intrusion. Résultat : une utilisation prolongée sans fatigue ni pression intra-auriculaire, avec une excellente circulation de l’air.

Le maintien impressionne également. Grâce à la jonction rigide en titane, les LinkBuds Clip restent solidement fixés, même lors d’activités sportives. Seuls des contacts directs peuvent légèrement déplacer le module acoustique. En revanche, leur poids (6,4 g) et la taille du module arrière les rendent un peu plus perceptibles que certains concurrents plus compacts.

Commandes et connectivité : efficacité, mais peu d’innovation

Sony fait le choix de commandes tactiles par tapotements successifs sur la boucle. L’interface se montre précise, mais demande un temps d’adaptation. L’absence de capteurs de port et de personnalisation complète des commandes limite l’ergonomie.

Côté connectivité, les LinkBuds Clip reposent sur un Bluetooth 5.3 multipoint stable et compatible Fast Pair sur Android. En revanche, pas de codec haute résolution LDAC ni de prise en charge du LE Audio ou d’Auracast. Avec une latence mesurée à 175 ms, l’expérience reste acceptable pour le streaming, mais peu adaptée au gaming.

Application Sound Connect : richesse fonctionnelle

L’application Sound Connect conserve sa réputation : complète mais dense. Les modes sonores spécifiques aux écouteurs ouverts (amélioration de l’intelligibilité ou réduction des fuites) se révèlent peu convaincants. En revanche, Sony inaugure ici un égaliseur 10 bandes précis, jusqu’ici réservé à ses casques premium.

On retrouve également Quick Access, la gestion multipoint et l’optimisation automatique selon les habitudes d’écoute. Certaines fonctions avancées comme AutoSwitch ou la mise en veille automatique manquent toutefois à l’appel.

Qualité sonore : chaleur maîtrisée, précision perfectible

Équipés de transducteurs de 10 mm, les LinkBuds Clip affichent une signature sonore descendante mettant en avant le bas-médium. Cette approche offre une restitution chaleureuse et cohérente, bien adaptée aux contraintes du format ouvert.

Néanmoins, l’extension dans le grave reste limitée sous 70 Hz, ce qui restreint l’impact des basses profondes. Les médiums apparaissent légèrement en retrait, conférant aux voix une tonalité un peu assombrie. L’aigu, rehaussé autour de 6 kHz, apporte un semblant de détail mais manque de finesse et de brillance.

La restitution demeure globalement équilibrée mais distante, avec un volume maximal plafonné à environ 93 dB, un choix prudent, mais frustrant pour certains enregistrements.

Isolation et kit mains-libres : compromis inhérents au format ouvert

Sans réduction de bruit active, l’isolation phonique est quasi inexistante. Les bruits ambiants traversent naturellement, ce qui constitue d’ailleurs l’essence même des écouteurs ouverts.

Le kit mains-libres, pourtant équipé de microphones multiples et d’un capteur à conduction osseuse, déçoit en environnement urbain bruyant : artefacts et captation inégale limitent la clarté des appels.

Autonomie solide

Sony annonce 9 heures d’autonomie, promesse tenue lors des tests avec environ 8 h 55 d’écoute à 50 % du volume. Des performances honorables pour des écouteurs clipsables dépourvus d’ANC.

Verdict : une proposition cohérente, mais encore imparfaite

Les Sony LinkBuds Clip témoignent d’un réel savoir-faire ergonomique et d’un maintien parmi les plus fiables du marché des écouteurs à clip. Leur autonomie solide et leur sonorité chaleureuse constituent des arguments convaincants.

Cependant, des compromis persistent : précision sonore limitée, commandes perfectibles, kit mains-libres en retrait et absence de fonctionnalités premium. Malgré des qualités indéniables, Sony ne signe pas encore la formule idéale des écouteurs ouverts, mais confirme sa volonté d’explorer des formats alternatifs pour conjuguer mobilité, confort et écoute environnementale.