Avis – Samsung Galaxy S26 Ultra : innovation et puissance

Entre affichage confidentiel et Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Galaxy S26 Ultra impressionne.

Avec le Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung dévoile une nouvelle vitrine technologique destinée à incarner le meilleur de son savoir-faire dans l’univers du smartphone premium. Doté d’un écran spectaculaire, d’une puissance de calcul impressionnante et d’un arsenal photographique polyvalent, ce modèle entend s’imposer comme l’une des références du marché Android.

Mais derrière cette démonstration de force technologique, certaines décisions laissent entrevoir quelques zones de frustration. Nous avons passé ce flagship au crible pour déterminer ce que vaut réellement le nouveau roi de la gamme Galaxy.

Un design plus léger et plus ergonomique

À première vue, l’évolution esthétique du Galaxy S26 Ultra reste relativement discrète. Pourtant, plusieurs ajustements contribuent à améliorer l’expérience en main. Le smartphone adopte notamment des angles légèrement plus arrondis, des bordures affinées et une épaisseur réduite à 7,9 mm.

Avec 214 grammes sur la balance, il s’agit du modèle Ultra le plus léger jamais conçu par Samsung. Malgré ses dimensions généreuses — plus de 163 mm de hauteur — l’appareil se révèle étonnamment agréable à manipuler.

La qualité de fabrication demeure irréprochable :

cadre en aluminium renforcé

verre Gorilla Glass Armor 2 à l’avant

à l’avant Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière

à l’arrière certification IP68 contre l’eau et la poussière

Samsung a choisi d’abandonner le titane utilisé sur les générations précédentes, un choix justifié par une meilleure dissipation thermique.

Deux éléments viennent toutefois nuancer ce tableau. D’une part, le bloc photo arrière particulièrement proéminent entraîne un déséquilibre lorsque le téléphone est posé sur une surface plane. D’autre part, l’extrémité légèrement incurvée du S Pen peut prêter à confusion si le stylet est inséré dans le mauvais sens.

Un écran spectaculaire… et un affichage confidentiel inédit

Le Galaxy S26 Ultra embarque une dalle AMOLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une définition pouvant atteindre QHD+.

Samsung conserve également son traitement anti-reflet, particulièrement efficace pour améliorer la lisibilité en plein soleil.

Mais la véritable révolution se trouve ailleurs : l’intégration d’un mode d’affichage confidentiel directement dans l’écran.

Cette technologie permet de limiter la visibilité de l’écran pour les personnes situées sur les côtés, sans avoir recours à un film de confidentialité externe. L’utilisateur peut activer cette fonction :

automatiquement dans certaines applications

uniquement pour les notifications

avec différents niveaux d’intensité

Le résultat est bluffant : l’écran reste parfaitement lisible pour son propriétaire tout en devenant difficilement visible pour les regards indiscrets.

Des performances dignes d’un flagship

Sous le capot, le smartphone repose sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, une version optimisée du processeur haut de gamme conçu par Qualcomm.

Dans la pratique, les performances sont exemplaires. Les applications s’exécutent avec une fluidité remarquable et les jeux les plus exigeants tournent sans difficulté.

Lors de nos benchmarks, le Galaxy S26 Ultra se classe parmi les smartphones les plus puissants du moment, devancé uniquement par certains modèles gaming spécialisés.

Samsung privilégie néanmoins la maîtrise de la consommation énergétique : lors des tests de charge intensive, le processeur limite ses performances pour éviter une surchauffe excessive.

Une expérience logicielle enrichie par l’IA

Le smartphone fonctionne sous Android 16 avec l’interface One UI 8.5.

Samsung met particulièrement en avant les capacités de Galaxy AI :

retouche photo par commande vocale ou écrite

suggestions intelligentes dans le clavier

recherche contextuelle dans les fichiers et applications

amélioration audio des vidéos

La promesse d’une automatisation avancée — comme réserver un VTC ou commander un repas via un assistant IA — reste toutefois encore partiellement déployée selon les régions.

Samsung garantit par ailleurs sept années de mises à jour, un argument majeur pour la longévité du produit.

Un appareil photo polyvalent mais perfectible

Le Galaxy S26 Ultra conserve une configuration photographique impressionnante :

capteur principal 200 Mpx

ultra grand-angle 50 Mpx

téléobjectif x3 de 10 Mpx

téléobjectif périscopique x5 de 50 Mpx

Le capteur principal délivre des images détaillées avec une dynamique bien maîtrisée, y compris en faible luminosité.

Les téléobjectifs offrent une belle polyvalence, tandis que le zoom numérique x100 reste surtout un gadget spectaculaire.

Cependant, la concurrence — notamment chinoise — progresse rapidement dans ce domaine, ce qui réduit légèrement l’avance historique de Samsung.

Une autonomie solide mais sans révolution

Le Galaxy S26 Ultra intègre une batterie de 5000 mAh. L’autonomie se révèle très satisfaisante dans un usage quotidien, permettant généralement de tenir une journée complète sans difficulté.

Lors de notre test PCMark, l’appareil a atteint 15 heures et 47 minutes d’endurance, un résultat solide mais pas exceptionnel.

La recharge rapide reste efficace, bien que Samsung continue de se montrer plus conservateur que certains concurrents.

On regrettera surtout l’absence d’aimants intégrés compatibles avec la norme Qi2, ce qui limite l’utilisation d’accessoires magnétiques sans coque dédiée.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S26 Ultra est commercialisé à partir de :

CHF 1249.- pour la version 256 Go

CHF 1399.- pour la version 512 Go

CHF 1649.- pour la version 1 To

Plusieurs coloris sont proposés, dont noir, blanc, bleu et violet, ainsi que des éditions exclusives disponibles en ligne.

Verdict : un smartphone d’exception… mais trop prudent

Le Galaxy S26 Ultra reste un smartphone extrêmement performant et complet. Son écran impressionnant, son innovation d’affichage confidentiel, ses performances élevées et son logiciel très abouti en font un produit particulièrement séduisant.

Cependant, Samsung semble avoir joué la carte de la prudence. Le design évolue peu et certaines innovations attendues — comme la compatibilité Qi2 — font défaut.

Le résultat ? Un excellent smartphone haut de gamme, mais qui manque peut-être d’un soupçon d’audace pour s’imposer comme une révolution.

Malgré cela, le Galaxy S26 Ultra demeure l’un des appareils Android les plus impressionnants du moment.