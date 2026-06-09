Orbitals arrive en exclusivité sur Nintendo Switch 2

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Orbitals, le prochain jeu d’aventure coopératif à 2 joueurs inspiré des animes rétro, développé par tokyoïte Shapefarm sortira le 3 septembre 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2.

De plus, les joueurs pourront précommander le jeu dès aujourd’hui. Ils auront le choix entre une édition standard et une édition premium deluxe incluant des bonus DLC exclusifs.

Orbitals

Cette version comprend :

Uniquement le jeu de base Orbitals

Orbitals Deluxe Edition

Celle-ci comprend :

Le jeu de base Orbitals

Un artbook numérique* rempli de concept art et d’illustrations originales inspirées des animes retro

La bande originale numérique d’Orbitals

Deux tenues de personnages exclusives (une pour Maki et une pour Omura)

Deux skins de vaisseaux uniques pour personnaliser votre voyage au-delà du Mur des Tempêtes

Les fans peuvent également s’attendre à des doublages localisés pour Orbitals en anglais, japonais, chinois simplifié, français, espagnol, espagnol d’Amérique latine, allemand et portugais brésilien dès sa sortie.