Orbitals arrive en exclusivité sur Nintendo Switch 2

Cédric 9 juin 2026 Games, Nintendo Switch 2, Toute l'actu Laisser un commentaire

Orbitals, le prochain jeu d’aventure coopératif à 2 joueurs inspiré des animes rétro, développé par tokyoïte Shapefarm sortira le 3 septembre 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2.

De plus, les joueurs pourront précommander le jeu dès aujourd’hui. Ils auront le choix entre une édition standard et une édition premium deluxe incluant des bonus DLC exclusifs.

Orbitals

Cette version comprend :

  • Uniquement le jeu de base Orbitals

Orbitals Deluxe Edition

Celle-ci comprend :

  • Le jeu de base Orbitals
  • Un artbook numérique* rempli de concept art et d’illustrations originales inspirées des animes retro
  • La bande originale numérique d’Orbitals
  • Deux tenues de personnages exclusives (une pour Maki et une pour Omura)
  • Deux skins de vaisseaux uniques pour personnaliser votre voyage au-delà du Mur des Tempêtes

Les fans peuvent également s’attendre à des doublages localisés pour Orbitals en anglais, japonais, chinois simplifié, français, espagnol, espagnol d’Amérique latine, allemand et portugais brésilien dès sa sortie.

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