Le mode par lequel tout a commencé devient gratuit 

Avant Battle Royale, Fortnite débuta en 2017 avec Sauver le monde. C’était une campagne coopérative JcE axée sur l’action et la construction, où chaque partie était unique, entre construction de forts, fabrication d’armes et lutte contre des hordes de monstres.

Les préinscriptions sont ouvertes ! Sauver le monde accueille désormais encore plus de joueuses et de joueurs sur PC, PlayStation, Xbox, Cloud et Nintendo Switch 2. Les personnes pré-inscrites recevront des récompenses en jeu, dont un Héros Sauver le monde, dès le lancement. Quant aux gamers actuels, ils recevront des superchargeurs, des bons et de l’or le 16 avril en remerciement de leurs neuf années passées à sauver le monde. Les fondateurs continueront de gagner des V-bucks grâce aux quêtes quotidiennes, aux alertes de mission, aux missions de défense de bouclier antitempête et aux défis existants.

Les nouveaux achats de Sauver le monde sont suspendus, mais les gamers actuels peuvent toujours jouer avant le lancement. En attendant, les nouveaux arrivants peuvent se familiariser ​ avec le jeu grâce à Beast, expert de la communauté et vétéran de Sauver le monde.

Désormais, Sauver le monde devient gratuit le 16 avril