Avis – Sony WF-1000XM6 : une évolution maîtrisée pour dominer le marché des écouteurs Bluetooth

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sans révolutionner la formule des WF-1000XM5, Sony améliore les points clés : ANC plus naturel, meilleure autonomie et ergonomie repensée. Cette montée en gamme suffit-elle à rester au sommet du true wireless ?

Avec les Sony WF-1000XM6, Sony ne cherche pas la rupture spectaculaire, mais affine méthodiquement une formule déjà saluée par la critique. Plus ambitieux dans les détails que dans la philosophie, ces nouveaux écouteurs true wireless haut de gamme entendent consolider la position du constructeur japonais au sommet du marché, en misant sur des améliorations ciblées : réduction de bruit active (ANC) optimisée, acoustique retravaillée et qualité d’appel renforcée.

Sony WF-1000XM6 : une évolution stratégique du haut de gamme

Successeurs directs des Sony WF-1000XM5, lancés en 2023, les WF-1000XM6 prolongent une lignée déjà solidement installée parmi les meilleures références du secteur. Sony revendique une réduction de bruit jusqu’à 25 % plus efficace, portée par huit microphones (contre six auparavant) et un nouveau processeur QN3e. L’architecture interne évolue également, avec des transducteurs inédits de 8,4 mm à bord souple, censés offrir un grave plus profond et mieux contrôlé.

Affichés à CHF 249.- ce jour sur le web (coloris noir et argent), les WF-1000XM6 se positionnent en dessous du tarif de lancement des XM5. Une modération bienvenue dans l’univers premium, à condition qu’elle ne s’accompagne d’aucune concession technique.

Design repensé : modernisation sans miniaturisation

Esthétiquement, les WF-1000XM6 adoptent des coques plus régulières et légèrement cylindriques, aux parois quasi planes. Si l’ensemble paraît plus contemporain, il ne gagne pas en discrétion : les écouteurs sont plus saillants une fois en place, malgré un affinage marginal de certaines parties. Cette prise de volume s’explique notamment par l’intégration d’un système de ventilation, destiné à rendre l’ANC plus naturel et moins oppressant.

La finition brillante laisse place à un revêtement mat, plus adhérent et moins glissant, même s’il semble un peu moins dense. Le poids n’augmente que de 0,5 g par rapport aux XM5, un surcroît contenu malgré des dimensions supérieures. La certification IPX4 demeure inchangée : les écouteurs résistent aux éclaboussures, sans pour autant viser un usage sportif intensif, les embouts en mousse à mémoire de forme restant sensibles à l’humidité.

L’étui, entièrement redessiné, adopte des lignes plus géométriques et gagne en hauteur (45 g contre 37 g auparavant). Plus stable à l’ouverture à une main, il s’avère toutefois moins discret en poche. La qualité d’assemblage progresse, avec moins de jeu au niveau du couvercle et une LED plus discrètement intégrée.

Confort et ergonomie : un format toujours intrusif, mais maîtrisé

Sony conserve son architecture intra-auriculaire profonde, avec de longues canules et des embouts en mousse à mémoire de forme. L’insertion reste marquée – un quart de tour est nécessaire pour les stabiliser – ce qui pourra rebuter les utilisateurs sensibles. Néanmoins, le système de ventilation améliore la circulation de l’air et réduit la sensation d’obstruction.

En contrepartie, le maintien est exemplaire. Les coques, plus ergonomiques, guident naturellement la mise en place. La surface tactile élargie améliore la précision des commandes et limite les pressions involontaires. Surtout, Sony corrige enfin un défaut majeur : le réglage du volume ne repose plus sur un quadruple tapotement laborieux, mais peut être assigné à des pressions longues personnalisables.

Les WF-1000XM6 conservent l’accès natif à Gemini sous Android ainsi que des capteurs de port réactifs.

Connectivité et application : stabilité confirmée, nouveautés mesurées

Toujours équipés d’une puce Bluetooth 5.3, les WF-1000XM6 prennent en charge les codecs SBC, AAC, LDAC et la norme LE Audio, permettant notamment la réception Auracast et une latence réduite (environ 230 ms). La connexion se montre stable, même en multipoint, bien que l’app Sony Sound Connect reconnaisse parfois les écouteurs avec lenteur.

L’application, dense et peu intuitive pour les néophytes, accueille une nouveauté notable : un égaliseur 10 bandes. Si l’on aurait préféré un modèle paramétrique, cette évolution reste appréciable. En revanche, les nouveaux presets (Gaming, Salon, Musique de fond) se révèlent anecdotiques, voire superflus.

Qualité sonore : plus de maîtrise, moins d’agressivité

Les WF-1000XM6 n’abandonnent pas la signature sonore maison, mais l’affinent. Sony atténue le haut-médium auparavant un peu incisif, réduisant la dureté des sifflantes tout en préservant la clarté. Le grave, légèrement en retrait sur le bas-médium, gagne en définition et en profondeur dans l’extrême bas du spectre. L’ensemble offre une scène sonore plus ample, sans basculer dans une signature en V caricaturale.

Le rendu demeure naturel et détaillé, même si certains morceaux pauvres en bas-médium peuvent paraître un peu moins charpentés. L’équilibre tonal reste cohérent, quel que soit le mode d’isolation.

Réduction de bruit et transparence : toujours au sommet

Malgré une isolation passive légèrement réduite du fait de la ventilation, l’ANC reste parmi les meilleures du marché. Les bruits graves (moteurs, transports) sont remarquablement atténués, rivalisant avec les références du secteur comme les Apple AirPods Pro 3.

Le mode Transparence progresse sensiblement : les voix paraissent plus naturelles, l’environnement mieux restitué, avec une localisation précise des sons. La réduction du vent est exemplaire, et l’absence de sensation de pression renforce le confort d’usage.

Appels et autonomie : des progrès tangibles

Avec deux microphones supplémentaires et un capteur à conduction osseuse, la qualité d’appel progresse nettement, notamment en milieu urbain bruyant. Si la restitution reste légèrement étouffée face à Apple, l’intelligibilité s’améliore sensiblement.

Côté endurance, Sony annonce 8 heures avec ANC activée. En pratique, les WF-1000XM6 atteignent près de 9 h 30 à 60 % du volume, surpassant les attentes et leurs prédécesseurs.

Verdict : une consolidation haut de gamme assumée

Sans révolutionner la formule, les Sony WF-1000XM6 affinent chaque paramètre clé : sonorité plus maîtrisée, micros améliorés, ergonomie repensée et autonomie renforcée. L’ANC ne progresse pas spectaculairement en chiffres, mais gagne en naturel grâce à la ventilation.

Certes, le design plus imposant et l’architecture intra-auriculaire profonde limitent la versatilité des écouteurs. Mais pour les utilisateurs en quête d’écouteurs true wireless premium avec réduction de bruit performante, Sony confirme son expertise.

Un conservatisme maîtrisé, qui permet à la marque de rester solidement installée parmi les références incontournables du segment haut de gamme.