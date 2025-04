Avis – Sony Bravia Theatre System 6 : une immersion sonore à couper le souffle

Partager Facebook

Que vous souhaitiez faire vibrer les murs lors d’une soirée cinéma explosive, vous plonger dans une session de jeu intense sur PlayStation, ou simplement animer une réunion musicale entre amis, le Bravia Theatre System 6 de Sony semble avoir été conçu pour répondre à ces exigences sonores ambitieuses.

Derrière ce nom se cache bien plus qu’une simple barre de son. Il s’agit d’un système audio complet et sophistiqué, composé non seulement de la barre principale, mais également d’un imposant caisson de basses, de deux haut-parleurs satellites pour un rendu surround, d’un adaptateur sans fil, d’un impressionnant lot de câbles de 13 mètres, et de divers accessoires.

Nous avons mis à l’épreuve ce dispositif particulièrement prometteur – dans le calme du soir, par égard pour nos collègues et voisins. Ce banc d’essai a révélé une approche ingénieuse de la part de Sony, qui propose ici une conception inédite dès la phase d’installation.

Une architecture atypique au service de la performance

Première surprise : aucun port visible sur la barre de son. À la place, un câble de trois mètres en sort, destiné à se connecter au caisson de basses. C’est ce dernier qui centralise l’ensemble des connexions avec le téléviseur, offrant trois options selon les équipements disponibles :

HDMI avec ARC ou eARC , permettant un retour audio optimisé et la transmission des commandes de volume via la télécommande du téléviseur.

, permettant un retour audio optimisé et la transmission des commandes de volume via la télécommande du téléviseur. Entrée optique numérique , en cas d’absence de port HDMI, mais sans possibilité de réglage de volume depuis le téléviseur.

, en cas d’absence de port HDMI, mais sans possibilité de réglage de volume depuis le téléviseur. Entrée audio analogique stéréo, accueillant aussi bien des ordinateurs que des téléviseurs, avec les mêmes limitations côté contrôle du volume.

Le système est également compatible Bluetooth, pour une lecture musicale sans fil.

Ce choix de centraliser la connectique dans le subwoofer découle d’une volonté d’optimisation des coûts et de simplification : la barre de son n’a pas besoin d’alimentation propre, ce qui laisse davantage de place à l’intérieur pour une restitution sonore de meilleure qualité. En déplaçant l’intelligence du système vers un élément plus spacieux, Sony a libéré la barre pour se concentrer sur l’acoustique.

Une configuration évoluée pour un son enveloppant

Pour offrir une expérience véritablement immersive, deux enceintes arrière compactes (de la taille d’une brique de lait) viennent compléter l’ensemble. Elles peuvent être placées derrière ou à côté des spectateurs et, grâce à des œillets intégrés, s’accrochent aisément au mur si nécessaire.

Si le câble reliant la barre de son au caisson se fait discret en longeant le meuble TV, le branchement des enceintes arrière aurait pu poser problème. Sony contourne cela avec une transmission sans fil… du moins partiellement. En effet, les enceintes n’intègrent pas de récepteurs individuels : c’est une petite boîte relais, de la taille d’un ancien boîtier Apple TV, qui reçoit le signal par ondes radio. De cette interface partent deux câbles (de cinq mètres chacun) à relier aux enceintes – un compromis qui, en pratique, reste simple à dissimuler derrière un canapé.

L’appairage sans fil avec le caisson s’effectue par simple pression d’un bouton. Malgré la richesse des éléments, l’installation s’avère intuitive et peu contraignante.

Compatibilité élégante et contrôle simplifié

Avec une largeur de 91 cm, la barre de son s’intègre harmonieusement à la plupart des téléviseurs de 40 pouces et plus. Pour les écrans à pied central plat, deux rehausseurs en plastique sont fournis pour surélever la barre de 13 mm. Elle peut aussi être fixée directement au mur, sous l’écran, grâce à un système de vis.

Le système est livré avec une télécommande compacte, bien que dans un usage quotidien, le contrôle du volume via la télécommande TV (en HDMI) reste suffisant. Pour accéder aux réglages plus avancés (source audio, égaliseur, etc.), l’application Bravia Connect s’impose comme un tableau de bord clair et complet.

Une performance acoustique convaincante dans toutes les situations

Une fois l’ensemble opérationnel, il convient d’ajuster les réglages pour tirer le meilleur parti de la configuration. Dans notre salon, les basses – initialement réglées à un niveau moyen – se sont montrées profondes, puissantes, parfois envahissantes. En les diminuant légèrement, l’équilibre général s’est nettement amélioré. De même, le réglage du volume des enceintes arrière doit être précis : suffisamment présent pour enrichir le champ sonore, sans pour autant trahir leur origine.

Une fois les réglages optimaux trouvés, le rendu sonore s’impose par son ampleur, avec des basses grondantes et généreuses, capables de transformer un salon en salle de projection. Les voix sont restituées avec clarté et naturel, même si l’ensemble manque parfois d’un brin de brillance. La fonction « Voice », activable via la télécommande ou l’application, permet de renforcer la netteté des dialogues, et ce avec une efficacité accrue si le système est associé à un téléviseur Sony compatible.

En lecture musicale, la fonction « Sound Field » permet de spatialiser même les sources stéréo, au prix parfois d’un léger affaiblissement de la précision de la scène sonore. Un mode « fête » est également disponible, avec restitution stéréo doublée pour une ambiance enveloppante, presque comme si l’on portait un casque géant – un effet spectaculaire, sinon tout en finesse.

Un ensemble redoutablement complet à un tarif mesuré

Le Sony Bravia Theatre System 6 se démarque par un rapport qualité-prix remarquable dans la catégorie des barres de son avoisinant les CHF 600. Grâce à la combinaison de ses haut-parleurs arrière, son caisson généreux et ses fonctionnalités bien pensées, il propose une expérience cinématographique immersive et une ambiance festive à domicile.

Malgré une conception originale – notamment la centralisation des connexions dans le caisson de basses, qui impose un positionnement à proximité du téléviseur –, l’installation est fluide, et l’application contribue à une prise en main rapide et agréable. Une solution à envisager sérieusement pour tous ceux qui souhaitent élever leur expérience audiovisuelle sans exploser leur budget.