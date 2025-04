Point de rupture fait son grand retour dans EA SPORTS F1 25

Partager Facebook

Dans ce nouveau volet, les joueurs pourront vivre les hauts et les bas de la compétition sur le devant de la grille avec Konnersport, tout en profitant de nouvelles fonctionnalités de gameplay telles qu’une plus grande liberté d’action, des animations améliorées et la possibilité d’emmener l’écurie et ses pilotes dans d’autres modes de jeu.

Les personnages emblématiques de Point de rupture sont de retour dans ce troisième chapitre pour relever de nouveaux défis. Konnersport, qui n’est plus une écurie mineure, se frotte désormais aux meilleurs pilotes de la discipline. Cependant, un événement dramatique plonge l’écurie dans le chaos, mettant à l’épreuve leur talent, leur détermination et leur expérience alors qu’ils se battent pour le Championnat du Monde.

Ce mode histoire épique s’adresse aussi bien aux nouveaux joueurs qu’aux plus expérimentés de par ses cinématiques réalisées via la motion capture, son gameplay époustouflant et ses nouveaux décors. F1 25 propose davantage de possibilités, permettant aux joueurs de choisir le pilote Konnersport qu’ils souhaitent incarner, ainsi que quatre niveaux de difficulté rééquilibrés. La nouvelle technologie NVIDIA Audio2Face propose des animations faciales plus poussées, et la nouvelle fonction « Meet the Press » offre un rendu plus authentique lors des interviews de pilotes.

« L’histoire de Point de rupture a beaucoup évolué au cours des deux derniers chapitres, et nous avons hâte de voir les joueurs incarner Aiden, Callie et Devon en tant que prétendants au titre de Champion. Étant donné l’attachement des joueurs à ces personnages, nous avons étendu l’expérience Konnersport à d’autres modes de jeu afin qu’ils puissent continuer de façonner l’avenir de l’écurie. Les joueurs peuvent désormais utiliser Konnersport dans Mon Écurie et Carrière, ce qui leur permet de créer de nouvelles intrigues en se confrontant à la concurrence. » – Gavin Cooper, Creative Director de F1 25

Présenté pour la première fois en 2021, Point de rupture suivait Aiden Jackson, un pilote débutant cherchant à se faire un nom face à Devon Butler, un rival impitoyable prêt à tout pour parvenir à ses fins. L’histoire s’est poursuivie dans F1 23, avec le lancement de l’écurie fictive Konnersport et l’arrivée de la nouvelle protagoniste Callie Mayer, première femme à remporter le championnat de F2. Dans cette suite, le jadis redouté Devon a changé de regard sur le sport, permettant à Callie de faire son entrée en F1. Après deux saisons difficiles, l’écurie a amélioré son classement, posant ainsi les bases du prochain chapitre dans F1 25. Les joueurs pourront néanmoins profiter de l’histoire et vivre une expérience complète, qu’ils aient ou non joué aux opus précédents.

EA SPORTS F1 25, l’édition 2025 du jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 30 mai.