Google enrichit Gmail sur mobile : design affiné, personnalisation accrue et percée de l’intelligence artificielle

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le géant de Mountain View annonce une salve de mises à jour destinées à transformer l’expérience mobile de Gmail, mariant raffinement esthétique et innovations technologiques portées par l’intelligence artificielle.

Une interface plus souple pour tablettes Android et smartphones pliables

Les adeptes d’Android, notamment ceux utilisant des tablettes et terminaux pliables, bénéficieront d’une interface Gmail sensiblement plus adaptable. En mode paysage, l’utilisateur pourra désormais moduler l’espace d’affichage en faisant glisser le séparateur entre la liste des messages et le contenu des courriels, optimisant ainsi la lisibilité selon ses préférences. Il sera même possible de basculer vers un affichage unifié, en escamotant totalement ce séparateur. Cette refonte, actuellement en cours de déploiement pour les comptes personnels et professionnels sous Workspace, vise à offrir une expérience de lecture plus ergonomique sur les écrans de grande taille, soulignant la volonté de Google d’accompagner l’évolution des usages mobiles.

L’esthétique Material 3 investit l’univers iOS

Parallèlement, les utilisateurs d’iPhone voient Gmail se parer des attributs du Material Design 3, un langage graphique déjà familier aux utilisateurs d’Android et du web. L’application s’orne désormais de boutons en forme de pilule en bas d’écran et d’une barre de recherche arrondie au sommet de l’interface. Cette évolution vise à harmoniser l’apparence de Gmail sur l’ensemble des plateformes, garantissant une continuité visuelle entre les différents écosystèmes. Ce déploiement, qui concerne aussi bien les comptes personnels que professionnels, promet une navigation plus fluide et épurée, tout en consolidant l’identité esthétique de Google sur mobile.

Google Calendar s’améliore également sur iPhone

Non contente de choyer Gmail, la firme américaine étoffe aussi l’application Calendar sur iOS. Désormais, les utilisateurs pourront créer et modifier des événements liés aux anniversaires directement depuis leur smartphone, une fonctionnalité jusqu’ici réservée à l’univers Android. Cette amélioration discrète mais significative simplifie la gestion des agendas personnels sans nécessiter de solutions tierces. Actuellement en cours de déploiement, cette mise à jour témoigne de la volonté de Google d’offrir une expérience homogène entre Android et iOS, tout en renforçant l’attractivité de ses applications natives.

Gemini, l’intelligence artificielle créative de Google, s’intègre à Gmail

La mise à jour la plus ambitieuse concerne l’intégration de Gemini, le générateur d’images propulsé par l’IA de Google, directement dans la barre latérale de Gmail sur Android et iOS pour les utilisateurs de Workspace. Il sera ainsi possible de concevoir des visuels personnalisés depuis l’application mobile, et de les insérer aisément dans des brouillons d’emails, de les copier ou de les enregistrer. Déjà présente dans la version web de Workspace, cette fonctionnalité ouvre la voie à une communication électronique plus dynamique et visuelle. Par cette initiative, Google confirme son ambition de démocratiser l’usage de l’intelligence artificielle au quotidien, en la rendant accessible au plus grand nombre au travers d’outils familiers.