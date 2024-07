Avis – Sony ULT Field 1

Partager Facebook

Sony étoffe sa gamme de haut-parleurs portables avec la Field 1, un modèle à CHF 149 qui promet robustesse et performances audio dans un format réduit. Certifiée IP67, cette enceinte est conçue pour une utilisation en extérieur et distille un son agréable.

Le constructeur japonais, autrefois l’un des plus innovants et prestigieux du 20e siècle, a souvent eu du mal à faire face à l’arrivée des nouveaux acteurs asiatiques ces dernières années. En difficulté sur le marché des smartphones, tablettes et ordinateurs portables, Sony reste une référence pour les jeux vidéo la photographie et l’audio. Sa dernière sortie : les produits ULT, des casques et enceintes sans fil aux noms enfin simplifiés, visant un public jeune et nomade.

Année après année, nous sommes surpris par la capacité de haut-parleurs sans grandes prétentions, au format compact, à offrir une excellente performance. La Field 1 de Sony est un bon exemple de cette tendance. Malgré une taille réduite (20 x 7 cm) et un poids raisonnable (650 grammes), la Field 1, avec le mode ULT activé (il l’est par défaut, mais vous pouvez le désactiver en appuyant sur ce bouton), parvient à sonoriser correctement une petite pièce. Et cela fonctionne d’autant mieux que le son se diffuse dans toutes les directions, on parle d’une enceinte 360°, car vous n’avez pas à vous soucier de son orientation. À ce détail près : comme c’est souvent le cas, le petit woofer qui délivre les basses, situé en bas la Field 1, révèle tout son potentiel si vous la posez « debout » sur une surface en bois. Les basses vont alors résonner et le résultat devient vraiment intéressant.

Nous avons écouté de la musique, et même si l’amplitude et la spatialisation sont limitées, cela reste très étonnamment puissant et satisfaisant pour le grand public. Sony est réputé pour la qualité de finition de ses appareils, et la Field 1 ne fait pas exception à cette règle nippone. Recouverte de nylon résistant, protégée par des extrémités discrètes en caoutchouc épais, certifiée IP67, équipée d’une dragonne solide légèrement élastique et réglable pour l’accrocher partout : cette nouvelle enceinte Bluetooth de Sony coche toutes les cases de la transportabilité. Ajoutez à cela une autonomie d’environ 12 heures rechargeable par n’importe quel chargeur USB-C, et vous avez la combinaison gagnante.

Pour autant, la concurrence est pléthorique, et il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses dans le petit monde des enceintes Bluetooth. Faire confiance à une marque réputée comme Sony est souvent judicieux, si votre budget est de CHF 149. Un prix correct pour un produit qui tient ses promesses pour un compagnon audio qui pourrait bien se faire sa place pour mettre de l’ambiance lors des soirées d’été en plein air, même sous la pluie…