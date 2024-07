Partager Facebook

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, une toute nouvelle extension pour Mortal Kombat 1 avec la suite du mode Histoire. Cette extension comprend également le Kombat Pack 2 qui ajoute six personnages jouables. Développée par le studio primé NeatherRealm Studios, l’extension Mortal Kombat 1: Khaos Reigns est prévue sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store) le 24 septembre 2024 à 17h, heure française.

​

​Après que les envahisseurs qui ont menacé la Nouvelle Ère de paix de Liu Kang, le dieu du feu, ont été repoussés, Mortal Kombat 1: Khaos Reigns poursuit l’histoire avec une toute nouvelle narration animée. Lorsqu’un terrible fléau débarque, le Titan Havik à la tête de son propre continuum, dont l’unique mission est de semer le khaos dans les royaumes. Liu Kang doit réunir ses champions et rallier à sa cause ses ennemis pour lutter face à cette menace. En cas d’échec, la Nouvelle Ère risque d’être plongée dans l’anarchie.

​

​Et pour étoffer la liste de champions, le Kombat Pack 2 ajoute des kombattants bien connus comme Noob Saibot, doublé par Kaiji Tang, Cyrax, doublé par Enuka Okuma, et Sektor, doublé par Erika Ishii. Chacun de ces kombattants revient avec sa propre histoire réinventée pour l’univers de Mortal Kombat 1. Sous les traits de Sub-Zero, Bi-Han fut le Grand-maître de Lin Kuei, mais son âme fut dérobée par le Titan Havik dans le but de créer l’homme de main parfait, Noob Saibot, désormais intégralement dévoué à l’instauration de l’anarchie. Née au sein du Zaki, l’un des nombreux clans du Lin Kuei, Cyrax devint un prodige des arts martiaux. Son indépendance et sa fougue la poussèrent à vouloir servir son clan selon ses conditions, ou pas du tout. Élevée dans la plus pure culture du Lin Kuei par ses parents, Sektor passa maître dans l’art de l’armurerie et du combat, et finit par être la lieutenante de confiance de Sub-Zero, dévouée corps et âme au développement du clan.

​

​Le Kombat Pack 2 apporte également plusieurs nouveaux kombattants, notamment Ghostface, des l’antagonistes des films d’horreur Scream et doublée par Roger L. Jackson, le T-1000, le Terminator fait de métal liquide, assassin cybernétique du film Terminator 2: Le Jugement Dernier (1991) doublé ici par Robert Patrick qui l’incarnait à l’écran à l’époque, et Conan Le Barbare, le puissant guerrier inspiré du film Conan Le Barbare (1982) avec Arnold Schwarzenegger.

​

​De plus, les Animalités, coups de grâce préférés des fans, feront leur retour grâce à une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de Mortal Kombat 1. Permettant aux personnages de se transformer en leur animal spirituel pour anéantir leurs adversaires, les Animalités peuvent être exécutées par tous les combattants jouables et seront disponibles en même temps que la sortie de Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns. En plus de cela, tous les possesseurs de Mortal Kombat 1 recevront gratuitement et dès aujourd’hui le skin de personnage MK 95 Scorpion, tiré du film Mortal Kombat (1995) original.