Avis – Star Fox Switch 2 : Nintendo signe-t-il le remake ultime de Lylat Wars ?

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Avec Star Fox, Nintendo revisite l’un des jeux les plus emblématiques de la Nintendo 64. Entre refonte graphique spectaculaire, combats nerveux et difficulté sans concession, ce remake est-il indispensable sur Nintendo Switch 2 ?

Lorsque l’on évoque Nintendo, les premiers noms qui viennent généralement à l’esprit sont Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pokémon, Yoshi ou encore Pikmin, autant de licences emblématiques pensées pour séduire un très large public. Pourtant, derrière ces productions familiales qui ont bâti la réputation du constructeur japonais se cache également un catalogue plus confidentiel, composé d’expériences nettement plus exigeantes. C’est précisément dans cette catégorie que s’inscrit Star Fox, le remake de Lylat Wars, chef-d’œuvre initialement lancé sur Nintendo 64 en 1997 et déjà revisité une première fois sur Nintendo 3DS.

Disponible depuis le 25 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, cette nouvelle adaptation bénéficie d’une refonte graphique spectaculaire tout en conservant l’ADN du jeu original. Mais cette renaissance est-elle capable de séduire une nouvelle génération de joueurs ou s’adresse-t-elle avant tout aux nostalgiques de la licence ?

Un remake fidèle qui modernise un monument de la Nintendo 64

L’aventure nous replonge dans le système de Lylat, où nous incarnons une nouvelle fois Fox McCloud, pilote d’élite et chef de l’escadron de mercenaires Star Fox. Face à la menace incarnée par le tyrannique Andross, le général Pepper confie à notre équipe la mission de sauver Corneria et de restaurer la paix dans l’ensemble du système solaire.

Nintendo ne cherche jamais à transformer profondément la formule d’origine. Au contraire, le studio préfère sublimer un gameplay devenu culte grâce à une réalisation entièrement remise au goût du jour.

Un gameplay toujours aussi exigeant

Comme son illustre prédécesseur, Star Fox appartient au genre relativement confidentiel du rail shooter. Le joueur pilote principalement le mythique Arwing, un chasseur spatial évoluant automatiquement le long de parcours scénarisés.

L’objectif paraît simple : survivre jusqu’à la fin de chaque mission tout en réalisant le meilleur score possible. En pratique, la tâche est autrement plus complexe.

Chaque niveau enchaîne affrontements aériens, obstacles environnementaux, tirs ennemis et combats de boss particulièrement exigeants. Les affrontements finaux demandent d’ailleurs un véritable apprentissage des différentes phases d’attaque afin d’identifier les fameux patterns et d’esquiver des offensives souvent redoutables.

Le joueur doit constamment surveiller plusieurs éléments simultanément : les tourelles terrestres, les chasseurs ennemis arrivant dans son dos, les projectiles frontaux ou encore les pièges du décor. La moindre erreur se paie immédiatement.

Une prise en main accessible… mais une maîtrise longue à acquérir

Nintendo réussit néanmoins un équilibre remarquable entre accessibilité et technicité.

Les commandes sont rapidement assimilées, même par les nouveaux venus. Quelques minutes suffisent pour apprendre à déplacer l’Arwing, effectuer des tonneaux défensifs, réaliser différentes figures d’esquive ou ajuster sa vitesse grâce au système d’accélération et de freinage.

Toutefois, cette simplicité apparente masque une profondeur de gameplay particulièrement riche. La gestion de la jauge d’énergie, indispensable aussi bien pour accélérer que pour réaliser certaines manœuvres, devient rapidement un élément stratégique essentiel.

L’arsenal reste lui aussi volontairement minimaliste mais parfaitement efficace. Le laser principal peut être chargé afin de lancer un puissant tir à tête chercheuse capable de détruire plusieurs adversaires simultanément, tandis que des bombes limitées permettent d’infliger des dégâts massifs lors des situations les plus critiques.

Au fil de l’aventure, le joueur prendra également les commandes du Landmaster, un char lourd offrant un gameplay sensiblement différent, ainsi que plusieurs séquences d’arènes où la liberté de déplacement remplace temporairement le défilement automatique traditionnel.

Une campagne courte mais particulièrement rejouable

Contrairement aux apparences, l’aventure ne suit pas un chemin totalement linéaire.

Les performances réalisées durant certaines missions débloquent des itinéraires alternatifs, offrant ainsi plusieurs embranchements et de nouvelles planètes à explorer. Cette structure encourage naturellement plusieurs parties afin de découvrir l’ensemble des parcours disponibles.

À cela viennent s’ajouter un mode Défi, proposant des objectifs particulièrement corsés sur chaque mission, ainsi qu’un mode Combat jouable en 4 contre 4, en local contre des bots ou en ligne via Nintendo Switch Online.

Différents objectifs viennent renouveler les affrontements multijoueurs : contrôle de zones, récupération d’énergie ou capture de cargaisons ennemies. Plusieurs bonus, comme des lasers surpuissants ou des téléporteurs, apportent également une dimension stratégique bienvenue.

Le jeu récompense enfin la progression par de nombreux éléments de personnalisation destinés au multijoueur ainsi qu’un visionneur holographique retraçant l’histoire de l’univers Star Fox.

Une difficulté qui ne fera aucun cadeau

C’est probablement ici que Star Fox divisera le plus les joueurs.

Même dans son mode de difficulté standard, Nintendo livre une aventure particulièrement exigeante. Les boss réclament souvent de très nombreuses tentatives avant d’être maîtrisés, tandis que chaque niveau sanctionne immédiatement la moindre erreur de pilotage.

Cette philosophie rappelle les productions de l’ère Nintendo 64 où l’apprentissage, la répétition et le dépassement de soi faisaient pleinement partie de l’expérience.

Les amateurs de scoring et de défis y trouveront un plaisir immense. À l’inverse, les joueurs recherchant une aventure plus détendue pourraient rapidement ressentir une certaine frustration.

Une durée de vie qui dépend entièrement du joueur

Si l’on se contente d’atteindre les crédits, la campagne principale peut être terminée en seulement deux à trois heures.

Une durée relativement modeste au regard du tarif demandé.

Cependant, cette estimation ne reflète pas réellement la philosophie du titre. Star Fox invite constamment à recommencer les missions afin d’améliorer son score, découvrir les embranchements alternatifs, relever les défis supplémentaires ou débloquer le redoutable mode Expert.

Pour les passionnés du genre, cette forte rejouabilité constitue au contraire l’une des principales qualités du jeu.

Une réalisation graphique exceptionnelle

L’évolution visuelle est sans doute l’aspect le plus spectaculaire de ce remake.

Nintendo livre ici une véritable démonstration technique sur Nintendo Switch 2. Les environnements regorgent de détails, les différentes planètes bénéficient d’une identité visuelle marquée et les effets de lumière modernisent totalement l’expérience.

Les cinématiques profitent elles aussi d’un soin remarquable. La mise en scène gagne en intensité et renforce encore davantage l’impression de participer à un véritable film de science-fiction.

Même comparé au remake Nintendo 3DS, ce nouvel épisode franchit un cap particulièrement impressionnant.

Une bande-son réussie malgré quelques répétitions

Les célèbres compositions musicales de la série bénéficient d’un remarquable travail de réorchestration.

Le doublage français, assuré par plusieurs comédiens de renom, offre également une excellente prestation, même si certaines voix très connues pourront parfois sortir certains joueurs de l’immersion.

Le principal défaut concerne finalement le faible nombre de lignes de dialogue. Les nombreuses tentatives imposées par la difficulté conduisent rapidement à entendre les mêmes répliques de manière répétitive.

Verdict : un remake brillant mais réservé aux amateurs de défi

Avec ce remake de Star Fox, Nintendo signe une relecture particulièrement respectueuse de l’un de ses grands classiques.

La réalisation graphique est superbe, la jouabilité demeure extrêmement précise, le level design reste exemplaire et les combats de boss procurent une réelle satisfaction une fois maîtrisés.

En revanche, cette fidélité s’accompagne également de ses défauts : une campagne relativement courte, une narration assez limitée et surtout une difficulté particulièrement élevée qui risque d’écarter une partie du public.

Les passionnés de rail shooters, les amateurs de scoring ainsi que les fans historiques de la licence y trouveront probablement l’un des meilleurs remakes réalisés par Nintendo ces dernières années.

Les joueurs recherchant une aventure narrative plus accessible ou une expérience plus relaxante auront en revanche tout intérêt à essayer auparavant Star Fox 64 (Lylat Wars) via le Nintendo Switch Online afin de vérifier si cette formule exigeante correspond réellement à leurs attentes.

Au final, Star Fox sur Nintendo Switch 2 réussit son pari : moderniser un monument du jeu vidéo sans jamais trahir son identité. Une réussite incontestable, mais qui ne conviendra pas à tous les profils de joueurs.