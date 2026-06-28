Xbox Series X et Series S : les prix vont fortement augmenter dès le 1er août 2026

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Microsoft officialise une nouvelle hausse du prix des Xbox Series X et Xbox Series S. Les modèles 1 To sont particulièrement touchés, avec des augmentations pouvant dépasser 130 euros. Il ne reste plus que quelques semaines pour acheter une console au tarif actuel.

Les joueurs qui envisageaient d’acquérir une Xbox Series X ou une Xbox Series S disposent désormais d’un délai limité pour profiter des tarifs actuels. Microsoft a officiellement confirmé une nouvelle augmentation du prix de ses consoles, qui prendra effet à compter du 1er août 2026. Cette nouvelle révision tarifaire, particulièrement marquée sur les modèles dotés de 1 To de stockage, risque de modifier les plans d’achat de nombreux consommateurs.

Microsoft accorde un dernier délai avant l’entrée en vigueur de la hausse

L’annonce a été publiée sur le site officiel de Xbox, accompagnée d’un calendrier précis. Les nouveaux prix n’entreront pas immédiatement en application, laissant aux acheteurs quelques semaines pour acquérir leur console au tarif actuel.

Cette période de transition constitue une véritable fenêtre d’opportunité pour les joueurs souhaitant rejoindre l’écosystème Xbox avant l’augmentation. Passé le 1er août 2026, les nouveaux tarifs deviendront la norme sur l’ensemble des modèles concernés.

Une augmentation particulièrement importante pour les Xbox Series X et Series S de 1 To

La hausse des prix touche l’ensemble de la gamme, mais elle se révèle particulièrement spectaculaire sur les versions disposant d’un espace de stockage de 1 To.

Selon les nouveaux tarifs communiqués par Microsoft :

Xbox Series S 512 Go : environ 454 euros (499 dollars)

: environ (499 dollars) Xbox Series S 1 To : environ 545 euros (599 dollars)

: environ (599 dollars) Xbox Series X Digital 1 To : environ 681 euros (749 dollars)

: environ (749 dollars) Xbox Series X Standard 1 To : environ 727 euros (799 dollars)

Les modèles équipés de 512 Go enregistrent une augmentation d’environ 100 dollars, tandis que les déclinaisons 1 To progressent de 150 dollars, soit près de 137 euros supplémentaires selon les taux de conversion actuels.

Cette nouvelle grille tarifaire marque l’une des plus fortes hausses appliquées depuis le lancement de la génération Xbox Series en 2020.

Pourquoi Microsoft augmente une nouvelle fois le prix de ses consoles Xbox ?

Pour justifier cette décision, Microsoft évoque une hausse continue des coûts de fabrication. Le constructeur explique que l’industrie électronique continue de subir les conséquences de tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement, auxquelles s’ajoutent l’augmentation du prix des composants électroniques, des matières premières et de certains coûts logistiques.

Le fabricant rappelle également que les consoles Xbox Series X et Xbox Series S avaient déjà connu plusieurs ajustements tarifaires depuis leur commercialisation. Cette nouvelle augmentation s’inscrit donc dans une stratégie plus globale d’adaptation aux réalités économiques du marché mondial.

Pour les consommateurs, en revanche, le constat est plus difficile : la génération actuelle de consoles devient progressivement moins accessible, alors même que la concurrence sur le marché du jeu vidéo continue de s’intensifier.

Une communication qui pourrait encore évoluer

Si Microsoft a officialisé cette nouvelle hausse des prix, certains éléments de sa communication restent susceptibles d’évoluer. L’entreprise précise que des informations complémentaires pourraient être publiées dans les prochaines semaines afin de détailler les modalités de cette révision tarifaire selon les marchés.

Une chose apparaît néanmoins déjà certaine : à partir du 1er août 2026, les consoles Xbox coûteront significativement plus cher. Les joueurs qui envisageaient de s’équiper disposent donc d’un dernier mois pour profiter des tarifs actuels avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle grille de prix.