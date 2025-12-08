Avis – Thief VR Legacy of Shadow

Partager Facebook

Retour inattendu pour cette licence qu’on croyait reléguée au fond du placard. Thief refait de nouveau surface, mais cette fois, dans une formule inhabituelle à la franchise. C’est Vertigo Games en collaboration avec Eidos Montréal, connu pour son attachement à la réalité virtuelle et ses excellentes expériences pour ce support comme Arizona Sunshine ou plus récemment Metro Awakening, qui est chargé d’éditer le projet.

Conditions de test : ce test de Thief VR a été réalisé sur la version PS VR2. Pour rappel, Thief VR Legacy of Shadow est disponible sur PCVR, Meta Quest et PS VR2.

Être un voleur n’a jamais été aussi plaisant

Thief VR Legacy of Shadow s’inscrit entre la trilogie originelle et le reboot initié en 2014 et se concentre sur l’ère d’Ulysse Northcrest, le premier des Dix Barons de la ville. On y incarne Magpie, une voleuse habile qui tente de survivre à The City, la ville emblématique de la franchise et doux mélange entre steampunk et Dark Fantasy. Sous les ordres de Cassandra, l’objectif de Magpie est de dérober une puissante relique, mais il va rapidement être impliqué dans une conspiration plus vaste et plus ancienne qui menace les fondations de The City elle-même.

Le travail effectué par le studio Maze Theory est particulièrement cohérent et permet de retrouver l’atmosphère et l’ambiance sombre de The City, avec ses toits, ses ruelles qui sont renforcées grâce à son environnement sonore riche fidèle à l’esprit de la franchise et renforcé par le support. On prend plaisir à parcourir les différents environnements et à redécouvrir certains lieux comme la tour de l’Horloge qui sert de HUB centrale avant de partir en mission.

Il faut compter environ cinq à six heures de jeu afin de compléter l’ensemble des missions proposées et quelques heures de plus si vous souhaitez réaliser tous les objectifs secondaires, tenter de nouvelles approches ou tout collecter. Notez que Thief VR Legacy of Shadow est entièrement sous-titré en français et bénéficie d’un excellent version originale.

Une aventure captivante mais limitée techniquement

Encore une fois, le travail effectué par le studio Maze Theory pour le passage à la réalité virtuelle de la licence Thief est excellent et s’inscrit parmi les meilleures expériences en termes d’immersion. Le respect de l’univers et des mécaniques basé sur l’infiltration pure devient tactile et viscéral. Se déplacer dans l’ombre, renforcé par l’absence de combat direct, crocheter une serrure ou encore l’utilisation de l’arc comme outil d’infiltration n’ont jamais été aussi plaisants.

Les différentes interactions possibles comme glisser sa main autour d’un tableau pour débloquer un mécanisme, déverrouiller, pousser une fenêtre, une porte, ou encore éteindre des bougies soit par interaction directe ou en simulant grâce au micro du casque le fait de souffler sur les flammes permettent de renforcer tous ces aspects.

Mais malheureusement cette adaptation VR souffre de grosses lacunes techniques et visuelles. Bien que graphiquement l’ensemble reste agréable à l’œil et profite de la reproduction à 120 images par seconde, le rendu est clairement en deçà des attentes espérées sur PS VR2. Les textures sont pauvres et l’expérience garde encore trop de bugs de collision. En faisant un peu attention, on constate que les PNJ flottent au-dessus du sol. Thief VR Legacy of Shadow semble être un portage de la version Meta Quest.

C’est sans compter sur une IA complètement absente, scriptée, basique et prévisible. Vraiment dommage.

Il reste un aspect incompréhensible qui pénalise la progression, la sauvegarde. En mission, la progression est marquée par divers checkpoints dissimulés un peu partout, mais impossible de sauvegarder votre progression pour reprendre une partie plus tard. Si on quitte le jeu en mission ou si on a un bug important, voire un crash du jeu, il faut obligatoirement recommencer la mission en entier, peu importe si vous étiez au début ou à la fin d’une mission. Obligeant à terminer et à attendre de revenir au HUB pour quitter sa session. Un choix discutable et pénalisant.

Ce qu’il faut retenir

Thief VR : Legacy of Shadow s’affirme comme une bonne expérience d’infiltration qui parvient à transposer les mécaniques tout en respectant l’univers de Thief. Cependant, l’expérience est freinée par une IA déficiente et des limitations techniques/graphiques, sur PS VR2, qui viennent jouer les trouble-fêtes.