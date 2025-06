Lagiacrus et Seregios sont de retour dans la grande mise à jour 2 de Monster Hunter Wilds le 30 juin

Après sa dernière apparition dans Monster Hunter Generations Ultimate, Lagiacrus fait un retour triomphal dans Monster Hunter Wilds. Le réalisateur Yuya Tokuda était ravi de partager plus d’informations sur le premier monstre emblématique qu’il a aidé à concevoir du début à la fin, et comment ils ont incorporé des actions sous-marines spéciales pour une partie de votre bataille avec ce Léviathan dans Monster Hunter Wilds. Seregios, un wyvern rapide qui a fait ses débuts occidentaux dans Monster Hunter 4 Ultimate, fera également son apparition dans les Terres Interdites.

Après avoir terminé leurs missions principales initiales, Lagiacrus et Seregios apparaîtront également en tant que monstres 8 Tempered pour les chasseurs de rang 41 et plus.

À partir du 30 juillet, Arch-tempered Uth Duna arrivera également en tant que quête événementielle à durée limitée et quête de défi gratuite et récompensera de nouveaux set d’armures Uth Duna y et Felyne Uth Duna y aux chasseurs capables de résister à la tempête.

Une fois que les chasseurs auront perfectionné leur tenue, ils pourront améliorer et montrer leurs créations avec de nouvelles options de mode photo telles que les paramètres de luminosité et les effets de filtre, ainsi que la possibilité de masquer leur Handler, Palico, Seikret et plus encore dans l’onglet Affichage des personnages.

Les chasseurs peuvent également s’attendre à de nouvelles options de soutien sur le terrain, avec le biologiste curieux Erik capable de remplacer Alma en tant que handler de l’unité Avis et le chasseur de soutien Mina, maniant l’épée et le bouclier, rejoignant l’unité Vespae.

La grande mise à jour 2 ajoute également la possibilité de choisir les chasseurs de soutien qu’ils invoquent pour une composition d’équipe optimale.

À partir du 23 juillet, les chasseurs peuvent s’attendre à une nouvelle célébration saisonnière avec l’arrivée du Festival de l’Accord : Flamefete. Cette célébration comprend de nouvelles décorations pour le Grand Hub à durée limitée, des repas, de l’équipement à durée limitée, des gestes, et plus encore.

La grande mise à jour 2 introduira également de nouveaux DLC payants et gratuits, y compris quatre gestes de danse gratuits, des DLC payants supplémentaires, et la sortie du pack DLC cosmétique 2 qui est inclus dans l’édition Premium Deluxe et le pass DLC cosmétique pour Monster Hunter Wilds.