Badh est une agente secrète française chargée d’éliminer un puissant trafiquant d’armes en Syrie. Trahie par la DGSE, elle disparaît sans laisser de trace et refait sa vie au Maroc jusqu’au jour où son mari est pris pour cible. Rattrapée par son passé, Badh se retrouve entrainée dans un jeu mortel de vengeance et de trahison où les règles ont changé.

Marine Vatch, connue pour ses rôles chez Ozon, dévoile une nouvelle facette de sa personnalité en incarnant une agente secrète. Film d’action hyperrythmé, « Badh » regorge de scènes de coups et de combats ne laissant aucun répit au spectateur. Les amateurs de sensations fortes en auront pour leur argent !

Badh

Un film de Guillaume de Fontenay

Avec Marine Vatch, Emmanuelle Bercot, Slimane Dazi, Grégoire Colin, Lionel Abelanski, Niels Schneider

Distributeur : Praesens Film

Durée : 84 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 6 août 2025