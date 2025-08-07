Partager Facebook

Johanne tombe amoureuse, pour la première fois de sa vie, de sa professeure. Elle relate ses émotions dans un carnet. Quand sa mère et sa grand-mère lisent ses mots, elles sont d’abord choquées par leur contenu intime mais voient vite le potentiel littéraire. Tandis qu’elles s’interrogent, entre fierté et jalousie, sur l’opportunité de publier le texte, Johanne se démène entre la réalité et le romanesque de son histoire.

Ce nouveau volet de la trilogie d’Oslo a remporté l’Ours d’Or de la dernière Berlinale. Extrêmement bavard, le film raconte l’histoire d’un éveil sentimental mais aussi artistique. Il offre une réflexion sur le besoin de garder des traces de ce que l’on vit de très beau et intense. Il y est aussi question de la mère et de la grand-mère de Johanne qui se sentent remises en question en découvrant le récit de cet amour juvénile. Intelligent et touchant.

La trilogie d’Oslo : Rêves

Un film de Dag Johan Haugerud

Avec Ella Øverbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp

Durée : 1h50

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 6 août 2025