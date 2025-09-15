Partager Facebook

Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu’ils croyaient à jamais enfoui… Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l’Amérique.

Dans ce dernier opus de la série, on retrouve avec plaisir Patrick Wilson et Vera Farmiga dans les rôles d’Ed et Lorraine Warren. Le scénario suit de manière parallèle une famille hantée par un démon et les Warren qui, retirés des affaires, transmettent leur savoir à la jeune génération. Le film n’est pas terrifiant pour un film d’horreur malgré quelques jump scares (sursauts d’effroi) habilement soulignés par la bande-son. Si on regrette certaines longueurs, on appréciera toutefois le final efficace.

The Conjuring -L’heure du jugement

Un film de Michael Chaves

Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mia Tomlinson, Ben Hardy, Beau Gadsdon, Frances O’Connor

Distributeur : Warner

Durée : 135 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 10 septembre 2025