Bandai Namco et ILCA inc s’associent pour la création d’un nouveau studio

Bandai Namco Entertainment Inc. et ILCA Inc. viennent d’annoncer la création de Bandai Namco Aces Inc., une nouvelle société basée à Tokyo.

Bandai Namco Entertainment Inc. a démontré à de nombreuses reprises son savoir-faire en matière de production vidéoludique au travers de séries emblématiques telles que TEKKEN et ACE COMBAT, tandis qu’ILCA, Inc. dispose des capacités techniques pour produire du contenu de haute qualité faisant appel à des technologies de pointe.

Le nouveau studio « Aces », dont le nom symbolise sa volonté de s’imposer comme un leader du secteur, exploitera pleinement l’expertise des deux sociétés pour proposer aux fans du monde entier du contenu riche et de qualité supérieure, en particulier pour la série ACE COMBAT.