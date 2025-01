Bande-annonce de lancement pour la sortie en accès anticipé de HYPER LIGHT BREAKER

Partager Facebook

Pour ceux qui souhaitent vivre une expérience Hyper Light complète, le lot Hyper Light Breaker comprenant Hyper Light Breaker et un code d’activation Steam pour Hyper Light Drifter est disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 28 janvier. Afin de remercier tous les fans d’avoir patienté jusqu’au lancement de ce nouvel opus de la franchise Hyper Light, le lot bénéficiera d’une réduction de -10 % sur son prix de vente affiché (28,99 €) pendant une semaine, du 14 au 21 janvier. Le lot offrira aux joueurs une copie numérique de Hyper Light Drifter sur Steam si le jeu ne figure pas déjà dans leur bibliothèque Steam.

Dès maintenant, plongez au cœur de l’univers tant apprécié de Hyper Light comme jamais auparavant et découvrez un territoire inédit dans une aventure roguelite en monde ouvert entièrement réalisée en 3D. Ce lancement ne sera que le début pour Hyper Light Breaker, et les joueurs pourront suivre l’évolution du roguelite en fonction de leurs feedbacks, qui aideront à façonner le jeu tout au long de l’accès anticipé. Ceux qui embarqueront les premiers dans cette aventure auront le choix entre trois Breakers uniques (Lapis, Vermillion et Goro), vivront des parties uniques et exigeantes en solo ou avec d’autres Breakers via le mode coopératif en ligne, exploreront les mondes vastes et sans cesse renouvelés du Foisonnement, et devront faire tout leur possible pour survivre aux hordes d’ennemis mortels qui les attendent, dont des assassins, des élites et des Couronnes (boss).

Pendant la phase d’accès anticipé, des patchs réguliers et des mises à jour majeures ajouteront du nouveau contenu au jeu, tel que des Breakers, des Couronnes, de l’équipement, des éléments narratifs, des secrets et bien plus, ainsi que des améliorations de gameplay, comme de nouvelles fonctionnalités. Davantage de détails seront dévoilés dans la feuille de route de l’accès anticipé au cours des semaines à venir, dont notamment la date de sortie estimée de la première mise à jour majeure, et celle du Breaker connu sous le nom de code « Crow » (corbeau) – un personnage très attendu au sein de la communauté.

DES MONDES OUVERTS SANS CESSE RENOUVELÉS

Un monde en perdition, des mystères à résoudre, des ennemis à combattre et des environnements entièrement en 3D à explorer.

Un environnement immense généré de façon procédurale, aux régions ouvertes et labyrinthiques en constante évolution vous attend. Tous les mondes créés disposent de leurs propres agencements, ennemis, butins et récompenses pour favoriser la rejouabilité.

Traversez des décors magnifiques en totale liberté grâce à diverses capacités telles que la course sur les murs, l’hoverboard, le planeur et bien plus.

REJOIGNEZ LES BREAKERS

Combattez en solo ou en équipe à travers le Foisonnement dans des parties coopératives en ligne.

Affrontez des hordes d’ennemis et des boss impitoyables dans des combats frénétiques à la troisième personne.

Relevez des défis toujours plus ardus au fil des runs.

EXPLOREZ, AMASSEZ ET DÉTRUISEZ