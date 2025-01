Partager Facebook

Avec son nouveau polar « Dernière soirée », Lisa Gardner nous livre la deuxième aventure de Frankie Elkin, enquêtrice amatrice et solitaire, spécialisée dans la recherche de personnes disparues.

Dans ce roman, elle emmène le lecteur dans une dernière battue dans l’immensité d’une réserve naturelle afin de retrouver Timothy O’Day, un jeune homme disparu dans les forêts du Wyoming cinq ans plus tôt lors de son week-end d’enterrement de vie de garçon. Le groupe de volontaires auquel se joint Frankie est composé du père du défunt, des potes avec lesquels Tim s’était lancé dans la randonnée, d’un expert local, d’un chasseur de bigfoot et d’une maîtresse-chien accompagnée de sa chienne Daisy.

A mesure que l’expédition s’enfonce dans le territoire sauvage, il devient évident que quelqu’un est prêt à tout pour faire échouer les investigations. Tous n’en sortiront pas indemnes.

On retrouve le personnage fracassé de Frankie qui est à l’écoute des différents protagonistes pour tenter de dénouer les fils de cette intrigue complexe. Ancienne alcoolique, elle lutte avec force et persévérance contre ses démons. Tous les personnages ont des secrets bien gardés. Au fil des révélations, les caractères des personnages se font jour. Des découvertes inattendues et glaçantes ont lieu. Autant dire que Lisa Gardner n’a pas son pareil pour maintenir le suspens et rendre le lecteur complètement addict. Un véritable page turner qui nous happe dès la première page.