Bâtissez votre foyer et prenez les armes. Un combat épique vous attend avec Midnight, la prochaine extension de World of Warcraft

La dualité de Midnight, deuxième chapitre épique de la saga de l’Âme-monde de World of Warcraft, explore cette question alors que le conflit imminent entre les forces de la Lumière et du Vide menace de consumer Azeroth.

Affaiblis suite à leur combat contre Dimensius l’Omni-dévoreur au cours des évènements de The War Within, les champions et championnes d’Azeroth peinent à se remettre des complots de Xal’atath, messagère du Vide. Toutefois, cette dualité ne se limite pas au conflit existant entre la Lumière et le Vide. Elle explore aussi la dichotomie de la destruction et de la création. Alors que les armées du Vide menacent de détruire Azeroth, l’heure est venue de bâtir ce dont tout le monde rêvait… un foyer.

Nouvelle ville principale : Lune-d’Argent La ville reconstruite de Lune-d’Argent comprend de nouveaux lieux, tels que le sanctum de la Lumière et le jardin du Souvenir, ainsi que des zones où seuls les personnages-joueurs de la Horde peuvent pénétrer.



Zones inédites et revisitées : Bois des Chants éternels : des territoires maintenant guéris de l’invasion du fléau font face à de nouveaux périls, avec l’apparition de l’énigmatique luméclat et des sectateurs du Vide. Zul’Aman : aventurez-vous par-delà l’ancien raid pour explorer les forêts alentour et prêtez main-forte aux Trolls qui tentent de retrouver leurs Loas disparus. Harandar : plongez dans les entrailles du monde où convergent les racines des Arbres-Monde d’Azeroth, au cœur de cette jungle fongique primordiale. La tempête du Vide : c’est par ce portail d’une beauté chaotique, à la fois extraordinaire et dévastateur, que les armées du Vide envahissent Azeroth.

Nouveau système : Traque Un organisme dédié à la chasse avec lequel vous pouvez interagir. Il est dirigé par Astalor Ligessang et se trouve sur l’Allée du meurtre de Lune-d’Argent. Ce système enrichit l’expérience du monde ouvert pour les joueurs et les joueuses à la recherche de sensations fortes et de défis à relever dans les zones de Midnight.

Nouvelle race alliée : les Haranir Ce peuple de chasseurs ancestraux issu d’une contrée secrète est reconnaissable à la bioluminescence qu’ils émettent. Vous avez fait leur connaissance aux côtés d’Orweyna dans The War Within, alors qu’elle cherchait à comprendre ce qui menaçait les siens. Classes disponibles : guerrière, chasseuse, voleuse, prêtresse, chamane, mage, démoniste, moniale, druidesse.

Nouvelle spécialisation de chasseur et chasseuse de démons : Dévoration Une spécialisation DPS à distance moyenne qui délaisse les énergies gangrenées des autres spécialisations pour puiser sa puissance dans le Vide. Cette nouveauté est accompagnée d’une toute nouvelle combinaison de race / classe : les Elfes du Vide peuvent désormais rejoindre les rangs des Illidari en tant que chasseurs et chasseuses de démons.

Nouveau contenu JcJ Colline Meurtrière : une partie de la tempête du Vide deviendra un nouveau point névralgique du JcJ mondial ainsi qu’un champ de bataille épique inédit, inspiré de la vallée d’Alterac et de l’île des Conquérants. Terrains d’entraînement : le choc JcJ contre l’IA intègre deux nouveaux champs de bataille, les mines d’Éclargent et la bataille de Gilnéas, où les personnages-joueurs affronteront des adversaires non joueurs dans ce mode disponible en permanence.

Nouvelle fonctionnalité : système de logis Après plus de 20 ans à déjouer des menaces apocalyptiques, voici enfin venu le temps pour les champions et championnes d’Azeroth de revendiquer un coin de terre bien à eux. Ce système durable mise tout sur la créativité grâce aux milliers d’éléments de décor qui vous permettront de bâtir la demeure de vos rêves sur Azeroth (majoritairement obtenus en jouant de manière classique).



Sans oublier bien sûr les incontournables de toute extension : de nouveaux raids, donjons, Gouffres et améliorations liées au confort.