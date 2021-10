Beyond Contact sera également disponible sur consoles !

Partager Facebook

Le futur jeu de survie sci-fi est également prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S|X, et bénéficiera du cross-play sur toutes les plateformes.

Il y a toute une communauté de joueurs de survival qui grandit de jour en jour depuis l’annonce de l’Early Access de Beyond Contact. Ce nouveau titre PC est arrivé en early access sur Steam en septembre dernier. Il a pour ambition d’inclure les joueurs dans les processus de développement. Les développeurs australiens de chez Playcorp dévoilent à présent leur roadmap qui liste quelques-unes des fonctionnalités à retrouver dans le jeu, telles que des nouveaux accessoires de combat, un mode survie sans fin, des améliorations de carte ainsi qu’un tout nouveau scenario à découvrir.

Beyond Contact est un jeu de survie inspiré du style graphique des bandes dessinées, des dilemmes moraux des films de science-fiction actuels et du gameplay impitoyable des classiques du genre. Il s’appuie sur l’exploration et la découverte, un système de recherche et d’artisanat robuste, un procédé de construction de base intuitif, l’agriculture et l’élevage de créatures, et bien plus encore. Il dispose également d’objectifs narratifs visant à sauver les autochtones de la planète, d’une faune et d’une flore riches et de conditions météorologiques suffisamment extrêmes pour mettre au défi les joueurs les plus aguerris du genre.