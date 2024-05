Billie Eilish balance de nouveaux sons sur Fortnite Festival 

Partager Facebook

Coïncidant avec le lancement de l’album très attendu de Billie Eilish, trois nouveaux titres de “HIT ME HARD AND SOFT ” débarquent sur Fortnite Festival pour que les fans puissent reprendre ses morceaux avec leurs amis ! « CHIHIRO, » « THE DINER, » et « LUNCH » sont désormais jouables dans Fortnite Festival.

La collaboration Billie Eilish x Fortnite marque la toute première sortie de morceaux le même jour que la sortie de l’album d’où ils proviennent sur Fortnite Festival. Les fans peuvent plonger directement dans « HIT ME HARD AND SOFT » au sein du jeu et sans fausses notes !

Billie n’a pas seulement enflammé la scène de la saison 3 de Fortnite Festival, elle a aussi été plus que généreuse en matière de musique. En effet, la semaine dernière, elle a donné un aperçu électrisant de sa chanson « CHIHIRO » sur la chaine YouTube de Fortnite Festival. Désormais, avec le lancement de ces nouveaux titres, le Fortnite Festival monte le son et plonge les fans dans le lancement mondial de « HIT ME HARD AND SOFT ».

Restez en phase avec Billie Eilish et la saison 3 du Fortnite Festival : explorez les autres morceaux de Billie « all the good girls go to hell », « Happier Than Ever – Edit » et « Therefore I Am » ; ses emotes emblématiques « bad guy » et « you should see me in a crown » ; débloquez la tenue Green Boots Billie avec le parcours de récompenses Passe Festival Premium. Découvrez la tenue Billie aux bottes rouges dans la boutique ; et déchirez tout avec des instruments comme la Red Guitar et les Flaming Hi-Hats Drums, également disponibles dans la boutique.