DayZ fusionne avec son DLC Livonia et améliore encore l'expérience de jeu

Ce changement ambitieux, publié en tant que mise à jour Redux 1.25, vise à redéfinir et à enrichir l’expérience des joueurs en fusionnant le contenu des deux produits en un seul et même projet. Tous les possesseurs actuels du jeu de base DayZ recevront gratuitement le DLC Livonia.

La fusion de DayZ et de Livonia marque une étape importante dans la stratégie de développement du jeu. L’expérience DayZ en est ainsi simplifiée et sa valeur considérablement augmentée. Bien que les cartes du jeu de base et de Livonia restent séparées, elles coexisteront désormais au sein du même jeu.

Disponible au prix de 47,99 euros, cette mise à jour entraîne une augmentation de prix. Elle est cependant plus intéressante que l’achat séparé du jeu de base et du DLC Livonia. De plus, en guise de remerciement pour le soutien continu de la communauté du jeu, tous les possesseurs actuels du jeu de base DayZ recevront le DLC Livonia sans frais supplémentaires.

Pour célébrer cet événement et offrir aux nouveaux joueurs l’opportunité de participer, une promotion spéciale sera appliquée sur Steam. DayZ sera disponible à prix réduit du 22 au 26 mai. C’est l’occasion d’obtenir Livonia gratuitement !