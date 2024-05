Faites chauffer les moteurs avec Monster Jam Showdown

Partager Facebook

Constituée d’une suite d’images de course au rythmes effréné, cette toute nouvelle vidéo met en scène certains des véhicules Monster Jam les plus emblématiques. Découvrez l’aperçu de Monster Jam Showdown, qui débarquera sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Steam et l’Epic Games Store

Dans le mode Freestyle, les joueurs pourront exécuter toutes les figures spectaculaires qui contribuent à faire de Monster Jam, un évènement unique en son genre ! Des tutoriels aideront experts comme novices à maîtriser les sauts les plus impressionnants, tels que les wheelies, les donuts ou les bicyclettes. Ces figures pourront être réalisées à la fois dans des stades inspirés de lieux réels, ainsi que dans des environnements imaginés à partir des grands espaces américains. Au-delà des lieux et des événements officiels, les courses tout-terrain viendront renforcer la dimension arcade du jeu. Grâce au boost, aux objets destructibles, aux circuits hors normes et aux conditions météorologiques extrêmes, des scénarios imprévisibles attendent l’ensemble des joueurs !

Dans le Showdown Tour, les joueurs pourront explorer huit modes de jeu différents à travers trois biomes originaux, notamment grâce à un mode carrière original et non linéaire rempli d’évènements. Les environnements, inspirés des grands espaces américains, rappelleront les étendues sauvages de la Vallée de la Mort, du Colorado et de l’Alaska.

Les fans en quête de challenge disposeront également de nombreuses options pour faire leurs preuves. L’écran partagé permettra des duels passionnants avec famille et amis, tandis qu’un certain nombre d’événements, disponibles uniquement en ligne, permettront de relever des défis tous plus spectaculaires les uns que les autres !

Monster Jam Showdown sera disponible sur toutes les plateformes le 29 août 2024 et en accès anticipé à partir du 26 août 2024.