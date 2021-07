Bleach: Brave Souls fête ses 6 ans le vendredi 23 juillet !

Partager Facebook

KLab Inc., l’un des leaders mondiaux du jeu mobile, donne le coup d’envoi des célébrations autour du sixième anniversaire de Bleach: Brave Souls : le jeu d’action 3D à succès accueillera pléthore d’événements spéciaux à compter du jeudi 23 juillet, à partir de 9 heures.

Le design du personnage spécial 6e anniversaire Sôsuke Aizen, supervisé par Tite Kubo, a été révélé durant le Bleach: Brave Souls 6th Anniversary Bankai Live.

Les joueurs pourront profiter de nombreuses opérations spéciales dans le jeu tel qu’une loterie permettant jusqu’à 100 participations gratuites ainsi qu’un évènement spécial 6e anniversaire !

Ne manquez pas la campagne « Opération Retweet ! Les 6 ans de Brave Souls », lors de laquelle 2000 participants seront choisis au hasard pour gagner des goodies exclusifs de Brave Souls ainsi que d’autres prix!

Célébrez les 6 ans de Brave Souls avec le nouveau personnage spécial 6e anniversaire et jusqu’à 100 loteries gratuites !

À partir du 23 juillet à 9 heures, le 1er round des célébrations des 6 ans de Brave Souls débutera. L’événement proposé pour débuter est la loterie progressive spécial 6 ans, qui permettra aux joueurs de récupérer Sôsuke Aizen dans sa version spéciale 6e anniversaire. Les joueurs pourront également mettre la main sur un accessoire spécial lors de la Quête des 6 ans – Plus haut que les cieux, plus haut que les étoiles.

Rentrez dès maintenant dans la danse avec les combats 3D passionnants de Bleach: Brave Souls !

Vidéo spéciale des 6 ans de Brave Souls :

Aperçu des célébrations du 6e anniversaire

Loterie progressive spécial 6 ans

Date : du vendredi 23 juillet au vendredi 30 juillet (GMT+9)

Cette loterie propose une version de Sôsuke Aizen spécialement conçue sous la supervision de Tite Kubo pour le 6e anniversaire du jeu !

Le 1er palier et gratuit et le 6e palier garantit un 5★ parmi les 12 personnages de la sélection.

Loterie 6★ à choix spécial 6 ans

Date : du vendredi 23 juillet au mardi 31 août (GMT+9)

Pour remercier comme il se doit sa super communauté pour son soutien sans faille pendant 6 ans, Bleach: Brave Souls offre un personnage 6★ à chaque joueur avec la loterie 6★ à choix spécial 6 ans . Les joueurs pourront choisir 10 personnages de leur choix et la loterie leur garantira l’un des combattants sélectionnés.

Des Loteries quotidiennes gratuites

Date : du vendredi 23 juillet au lundi 16 août (GMT+9)

Pour souffler dignement sa 6ème bougie, Bleach: Brave Souls s’offre une Loterie Quotidienne Gratuite. Les joueurs pourront faire une loterie gratuite chaque jour pour un total de 100, sachant que l’Étape 10 assure un personnage 5★.

Quête des 6 ans – Plus haut que les cieux, plus haut que les étoiles

Date : du vendredi 23 juillet au mardi 10 août (GMT+9)

Dans la Quête des 6 ans – Plus haut que les cieux, plus haut que les étoiles, les joueurs peuvent mettre la main sur un accessoire unique en terminant les ordres de l’évènement ainsi que d’autres superbes récompenses !

La tour des 6 ans

Date : du jeudi 5 août au mercredi 25 août (GMT+9)

Pour fêter les six ans de Brave Souls, la tour des 6 ans débarque dans les quêtes Senkaimon avec une difficulté inégalée !

De plus, de nombreuses campagnes seront disponibles dans le jeu pour célébrer son 6e anniversaire !

Plus de détails seront disponibles sur le site officiel et dans les annonces du jeu.

*Merci de noter que les contenus de la campagne sont susceptibles de changer sans avertissement préalable.

Opération « Relevez le défi du cercueil noir » en cours !

Pour fêter les 6 ans de Brave Souls, Sôsuke Aizen, le personnage spécial 6e anniversaire a été ajouté dans le jeu !

L’opération « Relevez le défi du cercueil noir » est lancée pour fêter l’ajout d’Aizen !

Postez sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #DéfiDuCercueilNoir et essayez de complétez l’incantation du cercueil noir !

Période : du 23/07 au 25/07, 15:59 (GMT+9)

Opération Retweet ! Les 6 ans de Brave Souls !

2000 participants seront choisis au hasard pour gagner des prix !

« Opération Retweet ! Les 6 ans de Brave Souls » sera lancée le samedi 24 juillet pour célébrer les 6 ans de Brave Souls ! 2000 participants seront choisis au hasard pour gagner des prix !

Les résultats seront automatiquement envoyés sous forme de réponse à ceux qui auront retweeté le tweet de l’opération !

Participez pour une chance de faire partie des 2000 gagnants qui seront choisis au hasard pour recevoir des prix tels que des cubes en acrylique originaux Brave Souls, une manette Revolution Pro Controller 3 ainsi que d’autres cadeaux !

Participez tous les jours pour augmenter vos chances de gagner !

Période : du 24/07 au 31/07, 15:59 (GMT+9)

Comment participer

Suivez notre compte Twitter officiel (@bleachbrs_fr) Retweetez le tweet « Opération Retweet ! Les 6 ans de Brave Souls » sur notre compte officiel Twitter

Comment participer2000 participants seront choisis au hasard pour gagner des prix !

Prix A :

Des cubes en acrylique originaux Brave Souls (version spéciale 6 ans), 5 gagnants

Prix B :

Une carte-cadeau Amazon d’une valeur de 10,000 Yen ou une manette Revolution Pro Controller 3, 15 gagnants*

Prix C :

Éventail original Brave Souls (version spéciale 6 ans), 1980 gagnants