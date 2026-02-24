Blizzard annonce Overwatch Rush un nouveau jeu pour les nomades

cedric 24 février 2026 App Store, Games, Google Play, Toute l'actu Laisser un commentaire

Blizzard annonce Overwatch Rush, un nouveau jeu de tir héroïque en vue du dessus entièrement conçu pour les appareils mobiles, qui se déroulera dans l’univers d’Overwatch.

Overwatch Rush est développé par une équipe de Blizzard dédiée et distincte de l’équipe 4. Ses membres disposent d’une grande expérience dans le développement de jeux mobiles. L’équipe 4 reste entièrement dédiée à Overwatch, qui continuera de proposer d’incroyables nouveautés pour la communauté sur PC et consoles, avec notamment sa toute nouvelle saison 1.

Overwatch Rush n’est pas un portage, mais un tout nouveau jeu développé sur mobile. Blizzard prépare déjà des phases de test d’Overwatch Rush dans une sélection de pays et de régions, vous pouvez consulter le serveur Discord officiel pour connaître les dernières mises à jour sur le jeu.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Découvrez une nouvelle démo de Clean Up Earth à l’occasion du Steam Néo Fest

Ce jeu coopératif et apaisant propose une expérience positive où chaque action accomplie en jeu …

Farming Simulator 25 intègre le sursemis et la présence de sangliers

GIANTS Software vient d’annoncer avoir conclu un nouveau partenariat avec Vredo, spécialiste renommé du sursemis et …

Messagerie satellite sur iPhone : comment envoyer un message sans réseau mobile

Grâce à la messagerie satellite intégrée aux iPhone récents, il est désormais possible d’envoyer des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026