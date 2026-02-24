Blizzard annonce Overwatch Rush un nouveau jeu pour les nomades

Partager Facebook

Blizzard annonce Overwatch Rush, un nouveau jeu de tir héroïque en vue du dessus entièrement conçu pour les appareils mobiles, qui se déroulera dans l’univers d’Overwatch.

Overwatch Rush est développé par une équipe de Blizzard dédiée et distincte de l’équipe 4. Ses membres disposent d’une grande expérience dans le développement de jeux mobiles. L’équipe 4 reste entièrement dédiée à Overwatch, qui continuera de proposer d’incroyables nouveautés pour la communauté sur PC et consoles, avec notamment sa toute nouvelle saison 1.

Overwatch Rush n’est pas un portage, mais un tout nouveau jeu développé sur mobile. Blizzard prépare déjà des phases de test d’Overwatch Rush dans une sélection de pays et de régions, vous pouvez consulter le serveur Discord officiel pour connaître les dernières mises à jour sur le jeu.