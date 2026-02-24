Farming Simulator 25 intègre le sursemis et la présence de sangliers

Partager Facebook

GIANTS Software vient d’annoncer avoir conclu un nouveau partenariat avec Vredo, spécialiste renommé du sursemis et de l’épandage de lisier. La marque rejoint la série Farming Simulator 25, et est accompagnée du retour d’Evers Agro ! Le pack comprend 12 machines à la pointe de la technologie et des sangliers commencent à pointer le bout de leurs truffes, menaçant les cultures et tenant les agriculteurs en alerte.

Sursemis, restauration du rendement

Le fabricant néerlandais Vredo va permettre aux agriculteurs en herbe de lutter contre la dégradation de leurs pâturages. Des machines de haute technologie, telles que les Vredo Agri Twin 580, Agri 290 et Agri Air 290, qui font partie de la toute nouvelle génération de semoirs de regarnissage DZ5, permettent de sursemer les prairies et de restaurer leur potentiel de rendement d’origine.

Épandage de lisier, augmentation du rendement

Le sursemis n’est qu’un début, puisque les épandeurs de lisier Vredo ne restaurent pas seulement le sol, ils augmentent également le rendement et la qualité des cultures. Le Vredo VT7138, l’automoteur d’épandage de lisier à trois essieux et à grande capacité, les enfouisseurs de lisier de la série Vredo Profi ou l’enfouisseur à disques Evers Agro Toric 48-672 améliorent la fertilité et le rendement des sols.

Éloigner les sangliers, protéger les récoltes

En plus des nouvelles machines et des techniques d’amélioration du rendement, le Pack introduit de nouveaux animaux sauvages, créant ainsi une nouvelle menace que les agriculteurs devront tenir à distance. Au-delà des catastrophes naturelles, telles que les ouragans ou grêle, l’arrivée des sangliers peut également causer des dommages aux cultures. Les distraire ou les éloigner permettra aux agriculteurs en herbe de réduire l’impact sur les cultures et le rendement.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le Pack Vredo sera disponible le 24 mars