Blizzard démarre 2026 en beauté avec la tenue de plusieurs évènements de présentation dédiés à Warcraft, Diablo et Overwatch

Blizzard Entertainment a dévoilé les dates de diffusion de son évènement de présentation de 2026, une série de vidéos présentées par les équipes de développement qui annonceront de grandes nouveautés pour toutes les franchises de Blizzard, de World of Warcraft à Overwatch en passant par Hearthstone et Diablo. À cette occasion, Blizzard célébrera 35 ans de partage et de passion et offrira un aperçu de son avenir palpitant, notamment en abordant le retour tant attendu de la BlizzCon en septembre 2026.

Rendez-vous sur les chaînes YouTube et Twitch de Blizzard pour ne rien manquer de ces présentations :

Le 29 janvier à 18 h (heure de Paris) – « World of Warcraft : le paysage d’Azeroth » , sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de World of Warcraft. Le 29 janvier , retrouvez Holly Longdale, productrice exécutive de World of Warcraft, et Ion Hazzikostas, directeur du jeu senior, pour le Paysage d’Azeroth , une émission spéciale au cours de laquelle nous discuterons des dernières fonctionnalités ajoutées à World of Warcraft et où vous pourrez découvrir notre feuille de route et tout ce qui vous attend en 2026 pour les versions moderne et Classic du jeu. Découvrez aussi en avant-première de prochaines initiatives de jeu, des informations sur le rythme de déploiement de contenu et même un aperçu des fonctionnalités innovantes disponibles dans Midnight après le lancement mondial du 3 mars .

, sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de World of Warcraft. Le 4 février à 19 h (heure de Paris) – « Présentation d’Overwatch » , sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch d’Overwatch.

, sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch d’Overwatch. Le 9 février à 18 h 30 (heure de Paris) – « Présentation de Hearthstone » , sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Hearthstone.

, sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Hearthstone. Le 11 février à 23 h (heure de Paris) – « Présentation du 30e anniversaire de Diablo », sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Diablo.

Parallèlement à cette annonce, vous pourrez retrouver « Les prochains chapitres », une vidéo retraçant l’héritage et l’histoire de Blizzard, tout en rendant hommage aux débuts de ses franchises ainsi qu’aux moments qui ont façonné l’ADN de l’entreprise, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Vous retrouverez environ 400 pièces sorties tout droit des archives de Blizzard et représentant un héritage évolutif couvrant 35 ans d’histoire, ainsi qu’une invitation à ce que la communauté continue d’écrire l’histoire de Blizzard à ses côtés pour les années à venir.