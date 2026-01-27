Arc Games annonce Hell Express, la nouvelle aventure d’extraction à quatre joueurs, dans un univers animé

cedric 27 janvier 2026 Games, PC, PS5, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Cette aventure surnaturelle à hauts risques est en développement chez Full Metal Bagel, un studio indépendant en pleine ascension composé de vétérans de l’industrie ayant travaillé sur des titres très acclamés comme The Last of Us Part IIAssassin’s Creed: OriginsHonor of Kings, et plus encore. Hell Express promet une expérience paranormale unique en son genre, et d’autres nouvelles et informations sur son développement, y compris des tests alpha basés sur les retours des joueurs, seront partagées tout au long de l’année.

Ce partenariat réunit l’expertise mondiale d’Arc Games en matière d’édition et la vision de Full Metal Bagel pour redéfinir les frontières du divertissement avec un design de jeu révolutionnaire et des expériences interactives inégalées. Dans le cadre de cette collaboration, Arc Games prendra en charge la distribution mondiale, le marketing et la stratégie de jeu-service à long terme pour Hell Express, tandis que Full Metal Bagel continuera de diriger le développement et la direction créative.

Pour célébrer ce partenariat, Arc Games et Full Metal Bagel sont ravis de présenter Hell Express au Taipei Game Show, qui se tiendra du 29 janvier au 1er février. Les visiteurs du salon auront l’occasion de jouer à une démo alpha du jeu sur le stand de Full Metal Bagel (stand A18 à l’Indie House) pour partager leurs précieux retours, rencontrer l’équipe de développement et recevoir des goodies exclusifs Hell Express.

Hell Express est un jeu de tir d’extraction isométrique en JcE pour 1 à 4 joueurs qui mêle combats palpitants, chasses au trésor à haut risque et gestion stratégique des ressources dans un monde à la frontière entre la vie et la mort. En tant que membre d’Hell Express, une société de livraison armée qui expédie des colis dans les Limbes, vous choisirez parmi un casting varié de personnages, chacun doté de capacités uniques et de motivations personnelles. Plongez dans les profondeurs périlleuses des Limbes, accomplissez des livraisons dangereuses et récupérez des trésors pour améliorer votre équipement et vos véhicules. Mais attention : chaque décision peut faire la différence entre la survie et la ruine.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Blizzard démarre 2026 en beauté avec la tenue de plusieurs évènements de présentation dédiés à Warcraft, Diablo et Overwatch

Blizzard Entertainment a dévoilé les dates de diffusion de son évènement de présentation de 2026, …

Nouveaux personnages, nouvelles béboules un mode inédit la Regal Update est disponible

La première mise à jour majeure de BALL x PIT, nommée Regal Update, ajoute une …

Sennheiser : Les CX 80U et HD 400U offrent un son haute performance pour une expérience d’écoute unique

La marque Sennheiser dévoile aujourd’hui les écouteurs CX 80U et le casque HD 400U, successeurs des modèles très …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026