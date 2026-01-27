Arc Games annonce Hell Express, la nouvelle aventure d’extraction à quatre joueurs, dans un univers animé

Partager Facebook

Cette aventure surnaturelle à hauts risques est en développement chez Full Metal Bagel, un studio indépendant en pleine ascension composé de vétérans de l’industrie ayant travaillé sur des titres très acclamés comme The Last of Us Part II, Assassin’s Creed: Origins, Honor of Kings, et plus encore. Hell Express promet une expérience paranormale unique en son genre, et d’autres nouvelles et informations sur son développement, y compris des tests alpha basés sur les retours des joueurs, seront partagées tout au long de l’année.

Ce partenariat réunit l’expertise mondiale d’Arc Games en matière d’édition et la vision de Full Metal Bagel pour redéfinir les frontières du divertissement avec un design de jeu révolutionnaire et des expériences interactives inégalées. Dans le cadre de cette collaboration, Arc Games prendra en charge la distribution mondiale, le marketing et la stratégie de jeu-service à long terme pour Hell Express, tandis que Full Metal Bagel continuera de diriger le développement et la direction créative.

Pour célébrer ce partenariat, Arc Games et Full Metal Bagel sont ravis de présenter Hell Express au Taipei Game Show, qui se tiendra du 29 janvier au 1er février. Les visiteurs du salon auront l’occasion de jouer à une démo alpha du jeu sur le stand de Full Metal Bagel (stand A18 à l’Indie House) pour partager leurs précieux retours, rencontrer l’équipe de développement et recevoir des goodies exclusifs Hell Express.

Hell Express est un jeu de tir d’extraction isométrique en JcE pour 1 à 4 joueurs qui mêle combats palpitants, chasses au trésor à haut risque et gestion stratégique des ressources dans un monde à la frontière entre la vie et la mort. En tant que membre d’Hell Express, une société de livraison armée qui expédie des colis dans les Limbes, vous choisirez parmi un casting varié de personnages, chacun doté de capacités uniques et de motivations personnelles. Plongez dans les profondeurs périlleuses des Limbes, accomplissez des livraisons dangereuses et récupérez des trésors pour améliorer votre équipement et vos véhicules. Mais attention : chaque décision peut faire la différence entre la survie et la ruine.