Une nouvelle vidéo des coulisses de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir à l’occasion du Batman Day 2025

23 septembre 2025

Cette nouvelle vidéo propose un aperçu inédit du gameplay de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, accompagné de commentaires de James Gunn (Co-président et directeur général de DC Studios), Jim Lee (Président, éditeur, et directeur créatif de DC), Jonathan Smith (Directeur stratégique et chef de l’équipe de développement chez TT Games), Jesper C. Nielsen (Directeur créatif chez The LEGO Group) ainsi que d’autres membres de l’équipe de développement. Tous expliquent comment les 86 années d’histoire des films, séries, comics et jeux vidéo Batman ont été réunies avec l’humour typique de LEGO dans cette nouvelle expérience vidéoludique interactive.

De plus, les joueurs pourront débloquer au lancement, le Bat-costume “Âge d’or”, une tenue classique inspirée de l’apparence des débuts du Croisé Masqué dans le numéro 27 de Detective Comics (1939).

Batman : L’Héritage du Chevalier Noir est prévue pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et Epic Games Store.

