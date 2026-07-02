World of Tanks: HEAT dévoile sa Saison 1 Lost Eden

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Cette saison apporte une nouvelle vague de contenu sur le champ de bataille, dont une nouvelle Agente, deux chars, une toute nouvelle carte et un Passe de combat premium pour enrichir l’expérience HEAT.

Lost Eden introduit Flair, une nouvelle Agente appartenant à la classe Tireur d’Elite spécialisée dans la furtivité et la diversion. Sa capacité passive Signature Masking, lui permet de ne pas être détectée par les systèmes de ciblage ennemis, tandis que sa capacité Ultime, Echo Proxy, déploie un double contrôlable de son véhicule pouvant être utilisé pour dérouter les adversaires, préparer des embuscades et se repositionner sur le champ de bataille.

L’Agente Flair arrive avec deux chars uniques axés sur la diversion qui peuvent être obtenus gratuitement via le Passe de combat :

Leopard 2FK (lanceur ATGM) – Feign Death lui permet de se faire passer pour une épave tout en restant mobile ; Electro-Optical Jammers réduit la précision du ciblage ennemi.

(lanceur ATGM) – Feign Death lui permet de se faire passer pour une épave tout en restant mobile ; Electro-Optical Jammers réduit la précision du ciblage ennemi. Leopard 2KST (chargeur automatique) – Active Camo le rend presque indétectable ; EMP Trap déploie un dispositif de contrôle de zone qui inflige des dégâts aux ennemis et les ralentit.

Le combat se poursuit sur la nouvelle carte, New Eden, un vaste champ de bataille désertique construit autour des vestiges d’un mégaprojet agricole oublié. D’immenses biodômes s’élèvent au-dessus des sables, tandis que des installations de recherche abandonnées servent des couvertures, créant une carte adaptée aussi bien aux duels à longue distance qu’aux combats rapprochés.

Le nouveau Passe de combat sera disponible du 1er juillet au 2 septembre. Comme pour toutes les saisons de HEAT, toutes les récompenses peuvent être obtenues gratuitement en jouant. Un Passe de combat premium optionnel est également disponible pour 1000 Pièces HEAT, permettant de débloquer les récompenses dans n’importe quel ordre.

De plus, une mise à jour axée sur confort de jeu prévue pour la mi-juillet introduira plusieurs fonctionnalités demandées par la communauté :

La possibilité d’essayer n’importe quel véhicule avant achat

Un bonus de crédits pour tous les joueurs

Une option pour désactiver les cinématiques des capacités Ultimes

World of Tanks: HEAT est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.