Bloober Team dévoile Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn est la première propriété intellectuelle originale de Bloober Team dans le genre survival horror, marquant une étape importante dans l’évolution des maîtres polonais de l’horreur, principalement connus pour le remake récent et réussi de SILENT HILL 2.

Révélé aujourd’hui lors du Xbox Partner Preview, voici la première bande-annonce officielle de Cronos: The New Dawn comprenant un bref aperçu du gameplay :

Cronos: The New Dawn met en scène une histoire de voyage dans le temps se déroulant dans un futur post-apocalyptique impitoyable dans la Pologne des années 1980.

Les joueurs incarneront un voyageur, un agent de l’énigmatique Collectif dont la mission est d’extraire des personnes sélectionnées qui n’ont pas survécu à l’apocalypse du passé.

Pour accomplir la mission du Collectif, les joueurs devront survivre à un désert mortel créé par un événement cataclysmique connu sous le nom de Changement, rempli d’abominations monstrueuses qui mettront à l’épreuve les capacités de combat des joueurs.

Cronos: The New Dawn – un tout nouveau survival horror SF à venir sur PC Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2025.