Nouvelle Xbox Series X, des améliorations en vue

La nouvelle Xbox Series X dissimule une amélioration technique inattendue : voici ce qui a changé.

La semaine dernière, le marché du jeu vidéo a été marqué par la sortie de plusieurs nouvelles versions de la console Xbox, notamment la Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition et la Xbox Series X 1TB All-Digital Console en Robot White. À première vue, ces modèles semblaient n’apporter que des modifications esthétiques et une augmentation de la capacité de stockage. Toutefois, une analyse plus approfondie a révélé des transformations internes d’une importance non négligeable.

Le vidéaste et expert en technologie, Austin Evans, a eu l’opportunité de démonter ces nouvelles consoles et de mettre en lumière les changements subtils qu’elles renferment. L’une des premières découvertes qu’il a faites concerne une différence de poids par rapport à la version originale de la Xbox Series X. En examinant l’intérieur de ces nouveaux modèles, Evans a noté l’adoption d’un nouveau dissipateur thermique, intégrant des caloducs en cuivre, en lieu et place de la chambre à vapeur utilisée dans la version initiale de la console. Ce changement pourrait indiquer, selon l’expert, une volonté de réduction des coûts de production de la part de Microsoft.

Poursuivant son exploration, Evans a relevé une refonte de la carte mère, ainsi qu’une amélioration encore plus significative : la présence d’un processeur retravaillé, de taille plus réduite, basé sur une gravure de 6 nm, en remplacement du modèle d’origine. Après une série de tests portant sur la gestion de la chaleur, les nuisances sonores et la consommation énergétique, Evans a pu affirmer que « la nouvelle Xbox Series X est plus performante ».

Les résultats des tests indiquent une baisse de consommation d’environ 10 watts pour la Galaxy Special Edition 2TB et une réduction encore plus notable de 20 watts pour la version 1TB All-Digital en Robot White, en comparaison avec une Xbox Series X classique. Cette diminution de l’énergie requise pourrait avoir un impact positif sur les factures d’électricité des utilisateurs. Néanmoins, ces améliorations, bien qu’appréciables, ne justifient pas nécessairement l’achat d’une nouvelle console pour ceux qui possèdent déjà une Series X, sauf s’ils recherchent un disque dur plus volumineux ou un design unique en édition spéciale.

Ces ajustements ne visent pas non plus à concurrencer la PS5 Pro, qui mise davantage sur des améliorations visibles en termes de graphismes et de performance. En somme, les changements apportés à la Xbox Series X, bien que subtils et plaisants, ne révolutionnent pas l’expérience de jeu, mais ajoutent tout de même des avantages notables pour les amateurs de la marque.