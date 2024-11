Le nouveau DLC Omens Of Destruction marque l’arrivée du 100e seigneur légendaire

LE PRENEUR DE CRÂNES, LE TUEUR DE HÉROS (KHORNE)

Le champion immortel de Khorne et plus puissant de tous les Sanguinaires, le Preneur de crânes est toujours à la recherche de crânes dignes d’être offerts à son maître. Scrutant le champ de bataille en quête du plus grand champion ennemi, il lui lance un défi retentissant avant de s’élancer pour mettre fin à une nouvelle existence chargée d’histoire.

Fonctionnalité de campagne :

Cape de Crânes : le Preneur de crânes doit pourchasser et vaincre de puissants seigneurs ennemis à travers le panthéon héroïque du monde de Warhammer. Chaque crâne ajouté à sa cape permet d’acquérir ou d’améliorer de formidables capacités et traits.

Style de jeu en bataille :

Force de destruction démoniaque, le Preneur de crânes est passé maître dans l’art de traquer et battre en duel les seigneurs ennemis, avant de faucher les troupes adverses avec son Épée du Tueur à deux mains. Sa capacité passive, Cape de Crânes, renforce sa résistance aux sorts et sa résistance ultime à mesure qu’il accumule les victimes.

Nouvelles unités :

De nouvelles unités issues du domaine du Dieu du Sang entrent dans la mêlée, comprenant deux Héros Légendaires – Skarr Bloodwrath et Scyla Anfingrimm – accompagnés d’une vague d’acolytes incluant les Sanguinorateurs, les Carnabrutes, les Faucheurs de crânes, les Bêtes Sanglantes, les Enrageurs et les Khorngors.

GORBAD GRIFF’ EUD’ FER, LE CRUEL UNIFICATEUR (ORQUES & GOBELINS)

L’un des plus infâmes et réputés Chefs de Guerre orques, Gorbad Griff’ Eud’ Fer ne connaît qu’un seul langage : celui de la guerre. Fait rare pour un Orque, il allie esprit et force, devenant une source d’inspiration pour ses semblables en raison de ses « invasions bien m’nées ».

Fonctionnalité de campagne :

L’Plan : tacticien redoutable (pour un Orque), Gorbad expérimente des stratégies de bataille uniques avec ses armées, offrant une combinaison létale de bonus de bataille et de compositions d’armée exotiques capables de surmonter tous les défis.

Style de jeu en bataille :

Plongeant au cœur de la bataille sur le dos de son féroce Sanglier de guerre, Gnarla, Gorbad transperce les lignes ennemies avec des charges dévastatrices avant de se lancer dans la mêlée avec sa puissante hache, Morglor « l’Équarisseuse ». Sa capacité « Eul’ Grand Chef » s’active lorsque des troupes sont à proximité, augmentant la défense et l’attaque en mêlée.

Nouvelles unités :

De nouvelles unités rejoignent la Waaagh de Gorbad, comme le Héros légendaire Snagla l’Glaviot, accompagné d’une bande hétéroclite de guerriers incluant le Grand Chaman Orque sauvage, le Grand Chef gobelin de la Nuit, l’Orque Noir (Hache et Bouclier), les Squigs Broyeurs, le Squig Colossal, l’Arachnarok (Lanceur) et la Baliste.

GOLGFAG MANGEUR D’HOMMES, LE MERCENAIRE (ROYAUMES OGRES)

Parmi les plus formidables Mercenaires ogres de tous les temps, Golgfag Mangeur d’Hommes a donné aux Ogres une réputation de tueurs à gages redoutables bien avant que leur présence dans les armées de mercenaires du monde entier ne devienne une chose relativement commune.

Fonctionnalité de campagne :

Contrats de mercenaire : toujours disposé à se remplir les poches d’or, Golgfag aide ses clients à travers le monde de WARHAMMER à régler leurs querelles guerrières en s’engageant dans tous les conflits dans lesquels ces derniers sont impliqués et en menant des opérations hostiles contre leurs ennemis, moyennant généreuses récompenses.

Style de jeu en bataille :

Broyeur d’infanterie, Golgfag massacre les troupes ennemies à l’aide d’armes barbares. Son côté globe-trotteur lui donne également accès à des capacités exotiques variées, notamment Œil de lynx qui lui permet de tirer un puissant coup de pistolet infligeant d’énormes dégâts.

Nouvelles unités :

De nouvelles unités rejoignent la brigade de mercenaires de Golgfag, comprenant le Héros légendaire Bragg l’Étripeur, ainsi que le Commanditaire ogre, le Cogneur, les Mangeurs d’Hommes de Golgfag, les Chevaucheurs de cochon, les Vautours de Sang, les Yétis et les Mégastodontes.

CONTENU GRATUIT :

Inclus gratuitement avec la sortie du Patch 6.0, le 100e Seigneur Légendaire de Total War: WARHAMMER, Arbaal l’Invaincu, le champion de Khorne qui a vu des milliers de victimes tomber sous la lame écarlate de sa hache. En plus de cela, une mise à jour de faction sera implémentée pour les Royaumes Ogres, Khorne et les Orques & Gobelins.

Omens of Destruction, le DLC pour Total War: WARHAMMER III disponible le 12 décembre