Bruno Mars devient l’icône du Festival Fortnite Saison 9

La superstar mondiale, artiste, producteur, auteur-compositeur et 16 fois lauréat d’un GRAMMY Award Bruno Mars fait escale dans Fortnite pour la suite de sa tournée ! Le 18 juin, rejoignez l’Icône de la Saison 9 du Festival Fortnite sur une toute nouvelle Scène Principale, où se joignent néons, esthétique moderne et angulaire.

À l’occasion de la Saison 9, Bruno débarque avec de nouvelles tenues, des pistes musicales inédites et bien plus encore, disponibles dans la boutique Fortnite ! Ils sont inspirés de ses concerts à succès à travers le monde y compris : le morceau Bruno-San’s Theme Song, ainsi que le morceau Bonde Do Brunão et l’Émote associée sur sa chanson “Bonde Do Brunão”.

Découvrez ce qui vous attend dans le Passe Musique Saison 9 :

Tenue Bruno « Die With A Smile » : inspirée des tenues portées par Bruno dans le clip officiel de « Die With A Smile ». La tenue originale est signée Astrid Gallegos et le chapeau authentique est une création de Stetson.

: inspirée des tenues portées par Bruno dans le clip officiel de « Die With A Smile ». La tenue originale est signée Astrid Gallegos et le chapeau authentique est une création de Stetson. Affrontez l’apocalypse avec audace et amour… et quelques munitions ! Débloquez gratuitement l’accessoire de dos Flingues de rêveur en forme de cœur dès le début du Passe. Accédez plus tard à son style premium Céleste !

en forme de cœur dès le début du Passe. Accédez plus tard à son style premium Avant que la fin du monde n’arrive, pourquoi ne pas gratter en souriant ? La guitare Ultime reprise , basée sur celle du clip, se déverrouille comme récompense premium dans le Passe Musique ! Maintenez le rythme comme si l’apocalypse n’était pas là grâce à la batterie premium APT ou récupérez le morceau premium « Bruno-San’s Theme Song » .

, basée sur celle du clip, se déverrouille comme récompense premium dans le Passe Musique ! Maintenez le rythme comme si l’apocalypse n’était pas là grâce à la ou récupérez . Vers la fin du Passe, obtenez le style Céleste de Bruno rêveur pour rester sublime même quand la fête s’achève.

De plus, les joueurs peuvent obtenir ces objets individuellement ou en pack complet avec le pack Tournée mondiale :

Faites le tour du monde avec la tenue Bruno-San Comprend le style Bruninho

Accessoire de dos Collection de Bruno : un parfait mélange de rétro et contemporain

: un parfait mélange de rétro et contemporain Laissez-vous porter aux rythmes de Mars avec la Traînée Portées flottantes

Revivez des souvenirs du Brésil avec l’Emote et le morceau Bonde do Brunão

et Keytar Clavier breloque : un véritable objet de collection

: un véritable objet de collection Basse planétaire : faites-vous entendre partout

Également dans la boutique tout au long de la Saison 9, deux morceaux supplémentaires :