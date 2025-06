Skate. dévoile la mise à jour graphique 0.27 dans The Grind Vol. 3

Partager Facebook

L’équipe de skate. à publié The Grind Vol. 3, offrant un premier aperçu détaillé de la mise à jour 0.27 des tests de jeu qui sera disponible le 2 juillet et du processus vers le lancement en accès anticipé de skate. plus tard cet été. Il s’agit de la plus importante mise à jour de skate. à ce jour, conçue à partir des retours de la communauté et visant à préparer le terrain pour l’avenir de San Vansterdam.

L’accès anticipé sera disponible à la fin de l’été 2025 , et les joueurs peuvent s’inscrire en tant qu’ Insider skate. avant le 27 juin pour être invité à tester le jeu avant le lancement de l’accès anticipé.

Des améliorations visuelles majeures apportées à San Vansterdam

Plus de 140 nouveaux défis, davantage de missions et le nouveau quartier Market Mile

Des options de personnalisation étendues pour les personnages avec de nouveaux looks, mouvements, emotes et bien plus encore

pour les personnages avec de nouveaux looks, mouvements, emotes et bien plus encore L’ajout à la liste de souhaits est disponible sur PlayStation, Xbox, Steam et Epic Games Store

The Grind Vol. 3 comprend également une vidéo de pré-lancement qui inclut une série d’extraits d’une première version 0.27 mettant en avant les principales mises à jour, corrections et améliorations, toutes issues des retours de la communauté lors des tests de jeu.