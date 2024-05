Call of Duty Black Ops 6 directement sur le Xbox Game Pass le jour de sa sortie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs possédant une Xbox et un abonnement Game Pass sont de petits veinards. Black Ops 6 sera disponible directement pour eux le jour de sa sortie…

Microsoft intègre progressivement les jeux d’Activision Blizzard à son service de jeux en cloud, le Game Pass, et après Diablo IV, c’est maintenant « Call of Duty : Black Ops 6 » qui est attendu. Ce nouvel opus de la célèbre franchise sera directement disponible sur Game Pass dès sa sortie prévue cette année.

Cette décision de Microsoft constitue un pari audacieux. Chaque nouveau titre de Call of Duty a historiquement dominé les ventes annuelles de jeux vidéo. En conséquence, il est probable que les ventes directes de Black Ops 6 sur Xbox et PC diminuent en raison de sa disponibilité immédiate sur Game Pass.

Cependant, Microsoft reste confiant. L’entreprise anticipe une augmentation significative du nombre d’abonnés à Game Pass, attirés par la disponibilité de ce nouveau jeu. En outre, les revenus continueront d’affluer grâce aux microtransactions, ainsi qu’aux ventes sur PlayStation et potentiellement Nintendo Switch.

L’attente autour de Black Ops 6 s’intensifie, surtout après la diffusion récente d’un trailer. Celui-ci met en scène des personnages historiques tels que Bill Clinton, Margaret Thatcher, George H.W. Bush et Saddam Hussein, suggérant un contexte géopolitique particulier : la guerre du Golfe.

La sortie du trailer a alimenté les rumeurs et l’excitation des fans, confirmant l’intérêt de Microsoft pour la création d’un cadre narratif immersif. Ce choix renforce l’attente autour du jeu et promet de nombreux débats et analyses parmi la communauté des joueurs.

Le 9 juin, lors d’un événement Xbox, Microsoft dévoilera officiellement Call of Duty: Black Ops 6, apportant des réponses aux spéculations et dévoilant les détails finaux du jeu tant attendu.