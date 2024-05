Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Au milieu des années 2000, le Soudan est toujours en proie au conflit divisant le Nord et le Sud. Le pays s’apprête à se déchirer définitivement en deux. Alors que les émeutes se multiplient dans la capitale de Khartoum, deux femmes vont se rencontrer : Mona, ancienne chanteuse nord-soudanaise, et Julia, jeune mère originaire du Sud. Devenue femme au foyer aisée, la première réside dans un lotissement confortable avec son mari qui dirige une menuiserie. La seconde vit dans un quartier bien plus modeste avec son fils de cinq ans et son époux. Pour lui venir en aide après un drame, Mona engage Julia comme domestique. Une amitiés se tisse entre elles, mais un secret plane sur leur relation.

Présenté en 2023 en compétition à Cannes dans la section Un certain regard, le film a remporté le Prix de la liberté. Mêlant l’intime et l’histoire, le drame est porté par des actrices talentueuses. Il y est question de culpabilité, de mensonges, de non-dits, le tout sur fond d’oppression des femmes et de racisme. Prônant l’ouverture et l’émancipation, le film prend des allures de thriller plaçant le spectateur sous tension. Une merveille !

Goodbye Julia

Un film Mohamed Kordofani

Avec : Ger Duany, Siran Riak, Nazar Goma

Distributeur : Trigon film

Durée : 120 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 29 mai 2024