Les soldes de fin d’été 2025 de l’Epic Games Store réservent des offres exceptionnelles

Les soldes de fin d’été 2025 de l’Epic Games Store viennent de commencer ! Les derniers jours de la saison approchent, mais les meilleures offres de l’été sont encore à venir – surtout avec le boost MEGA de 20% sur les Récompenses Epic prolongé jusqu’au 8 janvier 2026 pour les achats effectués via le système de paiement Epic.

Économisez jusqu’à 80% sur des nouveautés incontournables et des classiques intemporels comme God of War Ragnarök, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, Spiritfarer, RimWorld, et bien plus encore. De plus, ​ vous récupérez définitivement 20% sur vos achats dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys lorsque vous utilisez le système de paiement Epic. Vous recevrez instantanément vos Epic Rewards sur les achats éligibles comme les monnaies virtuelles et les abonnements.

Les soldes de fin d’été 2025 de l’Epic Games Store se poursuivent jusqu’au 18 septembre 2025.