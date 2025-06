Découvrez le premier trailer de 007: First Light

Partager Facebook

Cette histoire originale et unique a été créée par l’équipe de développement d’IO Interactive. Dans 007 First Light, les joueurs incarneront un jeune Bond, un membre prometteur mais rebelle de l’équipage aérien de la Royal Navy, recruté par le MI6. Ses instincts aiguisés et son héroïsme au combat le propulsent dans le programme d’entraînement rigoureux de la section 00, autrefois vénérée et récemment ressuscitée.

Pour la toute première fois, les fans pourront vivre l’ascension de Bond au MI6, d’une jeune recrue de 26 ans à un espion à part entière, les plongeant dans le monde exotique et dangereux de l’espionnage tel que représenté dans les films. Les aventures de Bond emmèneront les joueurs aux quatre coins du globe, à la rencontre d’alliés et d’ennemis (ou dans certains cas, des deux), tout en choisissant la manière dont ils surmonteront les obstacles et les défis, que ce soit par la force brute, la ruse ou le charme de l’esprit.

“Grâce à nos 25 ans d’expérience dans la création de jeux d’action-aventure captivants avec la franchise HITMAN, notre studio est galvanisé par cette opportunité exceptionnelle de mettre à profit cette expertise au service du retour de 007 dans les jeux vidéo”, a déclaré Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive. “Nous investissons toute notre énergie et notre passion pour la franchise afin de créer une aventure cinématographique qui repousse les limites de ce qu’un jeu James Bond peut être, tout en racontant une histoire inédite et originale. Nous avons hâte que les joueurs et les fans découvrent une expérience conçue sur mesure pour eux.”

007 First Light est un jeu d’action-aventure à la troisième personne qui mêle les mécaniques de furtivité et d’action emblématiques d’IO Interactive à l’univers de Bond et du MI6. Les joueurs pourront choisir comment utiliser les compétences uniques de Bond en matière de combat, de relations, ainsi que les derniers gadgets technologiques de Q, au cours de son ascension pour devenir 007. En chemin, ils rencontreront des visages familiers tels que M, Q et Moneypenny, et feront la connaissance de nouveaux personnages, comme le mentor de Bond, John Greenway, la mystérieuse Isola, ainsi qu’une toute nouvelle galerie d’antagonistes.

007 First Light est d’ores et déjà disponible en wishlist pour PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ainsi que pour PC sur Steam, Epic Games Store et Amazon.com. Les joueurs qui créeront dès maintenant un compte IOI recevront un objet exclusif en jeu pour 007 First Light au lancement, ainsi que des récompenses supplémentaires à l’avenir.